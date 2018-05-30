Германия поставила Киев на место в споре по «Северному потоку — 2»

Украине следует сменить риторику в адрес Германии и прекратить критиковать ее за участие в проекте «Северный поток — 2». Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на пресс-брифинге в Киеве. Его слова приводит канал «112 Украина».

«Даже если мы говорим о "Северном потоке — 2", мы говорим также о будущем и безопасности Украины. Вы видели, что Германия прилагает усилия по обеспечению транзита газа через Украину. Для этого идут переговоры с Евросоюзом, надеюсь, они принесут результаты», — сообщил Штайнмайер, который заверил, что все страхи Киева по поводу потери транзита российского газа безосновательны.

Напомним, Киев является противником строительства «Северного потока – 2» из-за опасений потерять доходы от транзита газа в Европу. Помимо этого противниками проекта являются США, которые не теряют надежды поставлять свой СПГ в Европу. Главы прибалтийских государств также не раз заявляли о неодобрении строительства «Северного потока — 2». Их лидеры уверены, что это политический проект.