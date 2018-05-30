Арбитражный процесс между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» по транзитному контракту может затронуть акции проектных компаний морских газопроводов «Северный поток» (Nord Stream) и «Северный поток 2» (Nord Stream 2), сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в отрасли. По его словам, акции обеих компаний были заморожены.

Издание уточняет, что информация об аресте акций официально не подтверждена. В компании «Газпром» сообщили, что в данный момент выясняют детали данного вопроса.

«Нафтогаз Украины» также не ответил на запрос «Интерфакса». Ситуацию прокомментировали в правительстве Украины, сообщив , что «Нафтогаз» приступил к взысканию с «Газпрома» $2,6 млрд долга в зарубежных судах. Представитель Nord Stream 2 на данный момент недоступен для комментариев.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил в среду, что процесс принудительного взыскания $2,6 млрд c «Газпрома» «перешел в практическую плоскость». «Сегодня было начато обременение акций и других активов “Газпрома” в странах Европы, в частности в Швейцарии, Англии, Нидерландах», — написал он в Facebook.