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Москва, 30.05.2018

Из-за спора «Нафтогаза» с «Газпромом» заморожены акции оператора «Северного потока»

«Expert Online» 2018

Арбитражный процесс между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» по транзитному контракту может затронуть акции проектных компаний морских газопроводов «Северный поток» (Nord Stream) и «Северный поток 2» (Nord Stream 2), сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в отрасли. По его словам, акции обеих компаний были заморожены.

Издание уточняет, что информация об аресте акций официально не подтверждена.  В компании «Газпром» сообщили, что в данный момент выясняют детали данного вопроса.

«Нафтогаз Украины» также не ответил  на запрос «Интерфакса». Ситуацию прокомментировали в правительстве Украины, сообщив , что «Нафтогаз» приступил к взысканию с «Газпрома» $2,6 млрд долга в зарубежных судах. Представитель Nord Stream 2 на данный момент недоступен для комментариев.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил в среду, что процесс принудительного взыскания $2,6 млрд c «Газпрома» «перешел в практическую плоскость». «Сегодня было начато обременение акций и других активов “Газпрома” в странах Европы, в частности в Швейцарии, Англии, Нидерландах», — написал он в Facebook.

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