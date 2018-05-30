Космическая программа России может быть сокращена из-за проблем с финансированием

Из-за недофинансирования примерно на 150 миллиардов рублей в ближайшие три года действующая Федеральная космическая программа России может быть сокращена. Недостаток средств может потребовать пересмотра сроков и целевых параметров программ. Об этом сообщает РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Объем бюджетного финансирования космической программы был определен правительством в марте 2016 года в размере 1,4 триллиона рублей. Ранее в 2014 году на эти цели предполагалось направить 2,8 триллионов рублей, позже расходы были урезаны из-за кризиса. Еще 340 миллиардов рублей Роскосмос должен получить по утвержденной осенью 2017 года ФЦП «Развитие космодромов России».

По мнению источника агентства, из-за сокращения бюджета госкорпорация может получить из бюджета в 2019 году на 17 миллиардов рублей меньше ранее запланированных объемов. Ожидается, что сократится финансирование программ «Развитие космодромов» и Федеральная космическая программа до 2025 года.

В сложившейся ситуации, как отметил собеседник агентства, предписанные Федеральной космической программой задачи либо не будут выполняться в отведенные сроки из-за отсутствия финансирования, либо придется пересматривать программу. По его словам, программу могут откорректировать уже в ближайшие месяцы.