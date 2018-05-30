Банк России выявил неправомерное использование инсайдерской информации при осуществлении операций с валютными инструментами на Московской бирже в декабре 2015 года. Нарушения, говорится в сообщении ЦБ, касаются продажи валютной выручки НК «Лукойл» и основаны на использовании инсайдерской информации.

Согласно сообщению на сайте регулятора, в ходе проверки было установлено, что некий Кирилл Семешкин, действуя от имени и в интересах инвестиционной компании нерезидента Ronin Europe Ltd, неоднократно совершал операции с валютными инструментами с использованием инсайдерской информации, которой обладал начальник отдела торгово-финансовых операций казначейства ПАО «Лукойл» Алексей Бессонов. Он подавал поручения на продажу иностранной валюты в обслуживающий банк, имея возможность по своему усмотрению определять цену, объем поручения и порядок его исполнения.

Информация касалась параметров поручений на продажу валютной выручки ПАО «Лукойл», включая цену продажи, объем иностранной валюты, а также время появления заявки в торговой системе биржи. В результате Ronin Europe Ltd могла совершать сделки с ПАО «Лукойл», приобретая иностранную валюту по заниженной цене, и получила излишний доход в сумме не менее 146 млн рублей. Одновременно сопоставимый по размеру ущерб причинен ПАО «Лукойл».

В связи с тем, что это оказывало кратковременное, но значительное влияние на рыночные котировки валютных инструментов, убытки могли быть причинены также иным участникам торгов и их клиентам. «Банк России направил соответствующие материалы проверки в правоохранительные органы, а также примет меры, направленные на предупреждение возникновения подобных ситуаций в деятельности организаций, через которые совершались сделки с валютными инструментами на бирже», – подчеркивает регулятор.

Это типичный способ использования инсайдерской информации – сотрудник компании сообщает третьим лицам о предстоящей сделке, что позволяет этим лицам "сыграть" против компании, отмечает юрист Herbert Smith Freehills Денис Морозов. Речь идет не о манипуляции рынком, а именно о неправомерном использовании инсайдерской информации. «Мне неизвестно, – говорит юрист, – сколько занимает у ЦБ анализ подозрительных сделок, и я не могу спекулировать на эту тему. Однако расследование, запросы, сбор документов, опрос свидетелей и участников обычно занимает продолжительное время. И такие сроки нередки и в практики иностранных регуляторов».

Конечно, признает Денис Морозов, сама описанная схема мало чем отличается от механизма типичных манипуляций. Но больше всего делает этот случай уникальным то, что данные манипуляции ведут за собой краткосрочные резкие изменения котировок пары рубль/доллар в диапазоне от 0,1-0,5%. Это, в свою очередь, могло повлечь убытки для других участников торгов и их клиентов, на что и указал регулятор. Таким образом, дело уже выходит за рамки нанесения ущерба в особо крупном размере только одной компании, и сейчас, возможно, у ЦБ могли появится реальные данные, кто еще пострадал и кто будет нести ответственность.

Можно говорить о том, что это приоткрывает механику типичных манипуляций, но проблема в том, что их, как правило, очень сложно обнаружить, продолжает тему аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. По его словам, для этого нужно иметь доверенных лиц в компании, в отношении которой ведется предварительное расследование. Потому что действовать вслепую в незнакомой компании бессмысленно, когда ищешь тонкую взаимосвязь нескольких фактов и нескольких людей.

И именно поэтому, указывает эксперт, ЦБ в поправках к закону запрашивает полномочия по беспрепятственному доступу в офисы компаний и к их документам. В потоке котировок можно наблюдать массу странных явлений, но кто к ним причастен и почему — как правило, невозможно определить, ведь участников — десятки тысяч, а внутри некоторых участников еще и сотни трейдеров, аналитиков и рисковиков.

Вторая проблема, по словам Антонова, заключается в том, что факт инсайда довольно сложно доказать. Сам департамент ЦБ по противодействию недобросовестным практикам дает цифру о том, что только 35% расследований заканчивается установлением факта неправомерного использования инсайда. При этом часть из оставшихся 65% связана с тем, что там нет инсайда, а другая часть — с тем, что использование инсайда в данных случаях невозможно доказать. Предложенные ЦБ в мае этого года поправки в закон об инсайдерской информации должны упростить процедуру доказывания, но пока поправки еще находятся на рассмотрении в Думе.

Рассмотрение дела трехлетней давности, уверен Алексей Антонов, не означает, что про него внезапно вспомнили. Просто все эти три года шло расследование, сбор доказательств по делу и сейчас, видимо, регулятору удалось получить какие-то действительно твердые доказательства, возможно, кто-то из участников этих сделок решил что-то рассказать. Можно ожидать, заклюючает аналитик, что теперь в отношении других крупных экспортеров будут проводиться аналогичные проверки, ведь, например, нефтяные экспортеры на российском валютном рынке — это очень крупные игроки, в силу закона о репатриации валютной выручки.