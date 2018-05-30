МИД России прокомментировал убийство журналиста Бабченко

Выступая на форуме «Примаковские чтения» министр иностранных РФ Сергей Лавров назвал убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко трагедией.

«Премьер-министр украинского правительства заявляет о том, что, конечно, это сделали российские спецслужбы, а расследование еще не начиналось. Но сейчас, наверное, начнется»,— цитирует РИА новости главу российского МИДа.

Напомним, вечером 29 мая журналист Аркадий Бабченко был застрелен в Киеве. Правоохранители Украины возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Так как убитый журналист являлся гражданином России, то расследование будет проводить Следственный комитет РФ. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман убежден, что к убийству журналиста причастна Россия.