На Москву надвигается ураган: закрыты Парк Горького, ВДНХ, зоопарк

На российскую столицу надвигается сильный ураган. В самое ближайшее время с сохранением до позднего вечера в Москве ожидается порывистый ветер до 20 метров в секунду.

Из-за штормового предупреждения уже закрыли Парк Горького. При этом все запланированные на территории площадки мероприятия будут перенесены на другие даты, передаёт RT.

Кроме того, закрыты для посещения ряд объектов ВДНХ. В связи с предстоящим ухудшением погодных условий посетителям рекомендуют воздержаться от прогулок по территории площадки. Ещё в 14:00 мск началась эвакуация посетителей Московского зоопарка, уточняет «Газета.Ru».

Во избежание непредвиденных ситуаций, связанных с погодой, а также какого бы то ни было риска для жизни посетителей, руководством было принято решение закрыть Московский зоопарк и объявить технический день», — говорится в заявлении организации.

В столичном Главке МЧС обращаются к москвичам и гостям города при сильном ветре по возможности переждать непогоду в капитальных строениях, на улицах обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Водителям - парковать автомобили вдали от слабо укрепленных конструкций, а во время движения снижать скорость, сообщает ТАСС.