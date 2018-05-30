Нефть падает в цене на новостях из США

Цена на нефть показывает отрицательную динамику на негативных новостях из США о повышении числа буровых в Америке, которые выйдут 1 июня. Сегодня ожидается снижение котировок до $73,65.

Так, вчерашние торги, 29 мая завершились небольшим снижением. Как рассказал ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов, неспособность покупателей восстановить цену выше уровня $77 показывает на их готовность выйти из длинных позиций. Они будут колебаться решении, пока цена на нефть будет торговаться выше $73.

Оптимизм продавцам может вернуть падение цены на «черное золото» до $73, что позволить надеяться на возвращение к уровню цены на нефть марки Brent к уровню $69,70−69,80.

Сегодня, 30 мая, на торгах в Азии нефть сорта Brent теряет в цене 0,61%. На фоне дорожающего доллара давление на нефтяной рынок сохранится.

Напомним, 29 мая стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,11%, достигнув цены в $75,39 за баррель, WTI повысилась на 0,31%, ее стоимость составляет $66,73 за баррель.