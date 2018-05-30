Неизвестные похитили арестованные деньги полковника Захарова

Часть арестованных денег, которые были изъяты из квартиры полковника Дмитрия Захарченко, была похищена.

Предварительно установлено, что речь идёт о 5 млн долл. При этом отмечается, что под подозрение попали сотрудники сразу нескольких ведомств. Это и конвойные полицейские, и инкассаторы, и сотрудники одного из подразделений Сбербанка, в котором пересчитывали изъятые у Захарченко миллиарды, передаёт сайт газеты «Известия».

В настоящее время Следственный комитет России (СК РФ) проводит по данному факту доследственную проверку, которая поручена генерал-майору юстиции, следователю по особо важным делам при председателе СК РФ Криворотову.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин – глава СК РФ – рассказал, как Захарченко сколотил своё огромное состояние. По его словам, полковник МВД изощренно и завуалированно вымогал взятки у бизнесменов, благодаря чему и стал миллианердером.

Напомним, бывший полковник МВД РФ, сотрудник антикоррупционного отдела Дмитрий Захарченко обвиняется в получении многомиллионных взяток. При обыске в квартире его сестры оперативники обнаружили склад с почти 9 млрд рублей в разной валюте, происхождение которых бывший силовик объяснить не смог.

В сентябре 2017 года гражданскую жену полковника задержали в аэропорту Самары при попытке вылететь на Кипр за своим ребёнком, где тот находился с друзьями семьи. В СК РФ заподозрили женщину в попытке хищения 16 млн долл. у своей знакомой Лилии Горшковой. Следствие утверждало, что это средства полковника Захарченко.