Уровень антисемитизма в мире растёт, хотя количество актов насилия против евреев уже несколько лет сокращается — к таким противоречивым выводам пришёл коллектив Центра Кантора по изучению современного европейского еврейства и Базы данных Моше Кантора в докладе за 2017 год. Парадокс, впрочем, может объясняться просто: власти прикладывают усилия, чтобы защищать евреев, но ситуация с антисемитизмом далека от нормальности. Не обнадёживают и прогнозы на 2018 год. Перенос американского посольства в Иерусалим и последовавшие за этим кровавые побоища израильтян с палестинцами вызвали бурю негодования в арабском мире и резкую реакцию ряда европейских стран. Так или иначе эти события проявляются в так называемом бытовом антисемитизме.

Центр Кантора (при Тель-Авивском университете) — это единственный центр в Израиле и за его пределами, который вот уже четверть века мониторит и анализирует проявления антисемитизма по всему миру на основе данных национальных еврейских и общественных организаций. Если говорить только о зафиксированных случаях насилия, лидерами являются страны западного мира и Украина. В 2017 это США (99 случаев), Великобритания (55), Германия (36), Канада (33) Голландия (14). На Украине отмечено 22 инцидента, в России – лишь 3. Цифры не поражают воображения, однако надо понимать – это лишь зафиксированные официальными властями события, связанные с насилием. Подсчёт случаев вербального и визуального проявления антисемитизма, многие из которых граничат с фактическим насилием, как например прямые угрозы, притеснения, проявления ненависти и оскорбления, идёт на сотни. Еврейские организации Европы жалуются на деградацию общинной жизни – люди просто боятся демонстрировать свою национальность, отдавать детей в общеобразовательные школы, участвовать в религиозных мероприятиях, замыкаются или растворяются в социуме. Во Франции за минувшие годы около 60 000 человек (!) вынуждены были сменить место жительства из-за проявлений антисемитизма. На итальянских стадионах фанаты регулярно скандируют ксенофобские лозунги. Число антисемитских инцидентов в школах и университетских городках США третий год подряд растёт вдвое.

«Уходят в прошлое закамуфлированные формы антисемитизма, радикалы по всей Европе перестали стесняться и придумывать сложные формы преследования евреев через критику государства Израиль, антисемитизм крайне правых или крайне левых, - констатировал Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК). - Сегодня все громче звучат дикие, но хорошо известные из истории клише: еврей виновен, просто потому что он еврей! Участились случаи проявления открытой, бессовестной и откровенной ненависти, направленной против евреев. Еврей – эксплуататор, еврей – убийца, еврей – банкир. Мы как будто вернулись на 100 лет назад».

Западные еврейские общины опасаются усиления ультраправых в ряде европейских стран (в 2017 – в Германии и Австрии). И хотя эти политические движения, «новые правые», публично дистанцируются от своего прошлого имиджа и говорят о борьбе с антисемитизмом, их лозунги и символы напоминают о 1930-х годах прошлого века, а базовый электорат не всегда поддерживает отказ от старой идеологии. Растёт уровень антисемитизма и благодаря прибывающим в Старый свет мусульманам-мигрантам. Если слово «еврей» вновь стало ругательным в Европе, не поднимает ли голову фашизм, беспокоятся исследователи.

Удивительно, когда беспокойство не переходит в уверенность в случае с Украиной. Западный мир продолжает закрывать глаза на стремительную нацификацию страны. Этому можно найти не только политическое объяснение. На самой Украине большинство жителей не поддерживает фашистские взгляды и считает проявления антисемитизма и ксенофобии заслугой маргинальных элементов, а героизацию УПА – поиском национальной идентичности. В расфокусе остаются связи националистических движений и государственных структур, искажение истории, которое уже зафиксировано в школьных учебниках, радикальные околонацистские допущения, которые в соответствие с концепцией Окна Овертона всё чаще проявляются в высказываниях представителей власти и СМИ. Центр Кантора также ещё не бьёт тревогу, но высказывает серьёзные опасения в связи с ростом антисемитизма на Украине. Эксперты отмечают рост случаев вандализма в отношении религиозных учреждений, кладбищ и еврейских памятников, а также говорят об использовании еврейской карты в публичном политическом дискурсе и о пересмотре исторической памяти и роли украинцев в убийствах евреев.

В России эксперты Центра Кантора отмечают незначительный уровень антисемитизма, но обращают внимание на ряд скандалов в общественно-политической публичной плоскости. В центре внимания оказалось обсуждение столетней годовщины Революции, за которой некоторые официальные лица (в том числе депутаты Госдумы) увидели еврейский заговор. Нашла отражение в докладе и тема «ритуального убийства царской семьи», которую также муссировали в публичной сфере.

В эксклюзивном интервью «Эксперту» директор Центра Кантора Дина Порат отметила, что в большинстве стран постсоветского пространства, кроме Украины, уровень насилия, связанного с антисемитизмом, действительно низкий, однако беспокоит атмосфера в информационном поле, соцсетях и бытовой сфере.

— По сравнению с временами СССР ситуация разительно изменилась. В советские времена существовал «государственный антисемитизм», который насаждался сверху. Теперь его нет. Наблюдается снижение количества антисемитских инцидентов в России. Однако время от времени политики и официальные лица всё ещё выступают с антисемитскими заявлениями, хотя это не является систематическим явлением и более не навязывается сверху. Эти высказывания используются в политических целях, что приводит нас к мысли: повседневный антисемитизм присутствует на бытовом уровне, он не исчез. Да, он не является таким вопиющим, как раньше, наблюдается меньше случаев публичного оскорбления евреев на улицах с использованием проклятий, ругательств или прозвищ. Но обратите внимание на инсинуации в отношении евреев, когда подчёркивают их роль в ключевых исторических событиях. Это не говорится открыто, но сочетание намёков по поводу еврейского происхождения негативной публичной фигуры или её связь с евреями дают обществу пищу для мыслей о том, что евреи приносят вред. Это означает, что антисемитизм стал проявляться в менее жестоких, но более изощрённых формах.

—Эти явления можно связать с наблюдаемым последние годы процессом поиска национальной идентичности?

— В России возвращаются к своей истории, анализируют её. Здесь есть тонкая грань. Рост национализма, патриотизма в обществе ведёт к изучению своих корней, истоков. Появляются вопросы: кто является частью нашего народа, кто не является? Кто виноват в наших неудачах? Кто убил нашего царя? Есть люди, которые видят евреев виновными во всех проблемах.

— Но случаев насилия в отношении евреев очень мало. Что вас беспокоит?

— Нас беспокоит атмосфера, некрасивые, уродливые проявления антисемитизма. Российский интернет полон антисемитского контента. Власти редко вмешиваются, обычно лишь когда частное лицо загружает материалы антисемитского содержания на своей персональной странице в социальных сетях. Однако даже в таких случаях наказание, как правило, довольно мягкое (небольшой штраф) и не служит инструментом сдерживания. А нам известно, каким быстрым может быть переход от просто слов – некрасивых слов – к провокациям и от провокаций к насилию.

— Мы видим статистику почти за 30 лет. Почему сразу после развала СССР количество случаев насилия в отношении евреев по всему миру идёт вверх?

— В начале 90-х была война в Персидском заливе, это повлияло на рост антисемитизма. Но проблема, безусловно, куда шире. СССР разваливается. Германия, наоборот, объединяется. Начинается процесс глобализации. Миллионы людей переезжают с места на место, начинают искать работу в чужой для себя стране. Речь идет о глобальной экономике. Люди из бедных стран - я имею в виду Латинскую Америку, Африку, Азию – переезжают в северную часть Земного шара, в более богатую часть, чтобы зарабатывать деньги. Но в проблемах глобализации начинают обвинять евреев. Почему? Потому что евреи управляют банками и большими компаниями. И те, и те становятся глобальными. И когда в «глобальной деревне» (выражение, которое набрало силу в тот период), происходят какие-то провалы, неудачи, кого обвиняют? Обвиняют евреев. Это всемирная тенденция.

— Чем объяснить всплеск насилия во второй половине «нулевых»?

— Резкий всплеск в 2009 году объясняется операцией «Литой Свинец» в Газе, которая породила волну антисемитизма во всём в мире в 2009 году (операция началась в декабре 2008 года). В 2010 году число проявлений антисемитизма опять снизилось до прежних значений – 500-600 агрессивных проявлений в год.

— США, Великобритания, Германия, Канада, Голландия – лидеры по зафиксированным случаям антисемитизма. Почему несмотря на догматичную политику мультикультурализма (которой нет вовсе в иных регионах мира) проблема антисемитизма в государствах-флагманах Западного мира столь актуальна? Почему декларируется защита прав мусульман, но это не работает в отношении евреев?

— Действительно, в странах, которые вы перечислили, наблюдалось увеличение случаев насилия в отношении евреев, но рост в разных странах был различным, и в целом уровень насилия в отношении евреев снижается. Более важным является серьёзное количество случаев домогательств, оскорблений, угроз, враждебности в соцсетях и так далее. Вы написали о догматичном мультикультурализме, но, пожалуйста, помните, что Ангела Меркель сказала несколько лет назад, что «мульти-культи» умер. После попыток поглотить приезжих в течение нескольких лет западные страны понимают, что мусульмане приехали за лучшей жизнью, но они вовсе не обязательно собираются интегрироваться в общество – ислам и демократия не идут рука об руку, и идея мультикультурализма провалилась. Мне понравилось ваше выражение «государства-флагманы» - это действительно лучшие западные страны, в том, что касается благосостояния и прав человека, но им сложно справиться со множеством приезжих.

— Приведены жуткие цифры по Франции. 60 000 евреев мигрировали из-за антисемитских проблем. 40% насилия совершается против евреев, которые составляют лишь 1% населения. Какие внутренние причины такой ситуации?

— 60 000 евреев не покинули Францию, но осуществили «внутренний исход»: они переместились из мест с многочисленным мусульманским населением в более тихие места. Мусульмане являются основным источником антисемитских инцидентов во Франции – также имеют место случаи, связанные с крайне правыми, но их лидеры заявляют, что они против антисемитизма и поддерживают Израиль. Французские власти делают многое, они выделили большие бюджеты на борьбу с антисемитизмом, у них хорошие законы, есть образовательные программы – они уже видели, как антиеврейские бунты начались в еврейских кварталах, но быстро перетекли на соседние улицы. Но шаги, которые предпринимает правительство, пока не оказывают влияние на мусульманское население (около 7-8 миллионов человек).

— Отмечен всплеск случаев антисемитизма в кампусах Канады и США. С чем вы связываете такую локализацию проблемы?

— В американских и канадских университетах мы наблюдаем сильное влияние левых и радикальных антисионистских и антиизраильских левых, они очень пропалестинские. Много арабских денег направляется на поддержку кафедр и исследований, так что не только студенты, но даже преподавательский состав находятся под этим влиянием, и для еврейских студентов, особенно произраильски настроенных, наступили тяжёлые времена.