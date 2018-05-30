Помощника президента Белоруссии задержали при получении взятки

В Белоруссии задержан помощник президента страны Александра Лукашенко – инспектор по Гродненской области Сергея Ровнейко.

Чиновника взяли с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 тыс. долл., передаёт РИА Новости со ссылкой на информацию местного КГБ.

При этом отмечается, что оперативно-разыскные мероприятия прошли по поручению главы белорусского государства. В настоящее время Ровнейко доставили в СИЗО, он дает «признательные показания».

Согласно предварительной информации, в поле зрения силовиков Ровнейко попал более года назад, когда в органы госбезопасности поступил сигнал «о неоднократных фактах получения им взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию».

Если вина высокопоставленного чиновника будет доказана, то ближайшие 15 лет он проведёт за решёткой.