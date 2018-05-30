Порошенко объявил о начале принудительного взыскания с «Газпрома» 2,56 млрд долларов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что начался процесс принудительного взыскания с «Газпрома» 2,6 млрд долл.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы «незалежной», начато «обременение акций» активов «Газпрома» в странах Европы.

Между тем в «Газпроме» уже подтвердили, что «Нафтогаз» пытается взыскать в Швейцарии 2,56 млрд долл. по решению арбитража Стокгольма.

Речь идёт о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля текущего года. При этом официальных уведомлений корпорация не получала.

Ранее сообщалось, что арбитражный процесс между «Газпромом» и «Нафтогазом» по транзитному контракту может затронуть акции проектных компаний морских газопроводов «Северный поток» (Nord Stream) и «Северный поток-2» (Nord Stream 2). При этом утверждалось, что акции обеих компаний были заморожены.





