Пять самых успешных российских фильмов этого года

За пять месяцев текущего года российские фильмы собрали в отечественном прокате больше, чем за весь Год российского кино. В чем же дело? Совместно с экспертами онлайн-кинотеатра ivi мы выбрали самые кассовые фильмы российского кинопроката за 2018 год и попытались разобраться в секрете их успеха.

«Движение вверх» $53 876 764

Возможно, вы уже знаете, что картина про невероятную победу советских баскетболистов на мюнхенской Олимпиаде стала самым кассовым российским фильмом за всю историю. С чем же связан такой оглушительный успех? Во-первых, за создание фильма отвечала звездная команда кинематографистов: это режиссер Антон Мегердичев (на его счету есть фильм-катастрофа «Метро», также собравший внушительную кассу) и сценарист лент «Горько!» и «Легенда №17» Николай Куликов – так что аналогия с «Легендой», возникшая у 90% процентов зрителей после просмотра, не случайна. Но, возможно, в этом и кроется секрет успеха. Шесть лет назад фильм с Данилой Козловским собрал почти $30 млн., после чего стало понятно, что зрителю интересны национальные спортивные истории с большой победой. Кроме того, как и в случае с «Легендой», создатели сделали ставку на звездных актеров: Владимир Машков, Марат Башаров, Иван Колесников и Виктория Толстоганова. И стоит отметить операторскую работу, впервые в истории отечественной киноиндустрии одну сцену снимали 6 операторских команд на 6 камер.

«Лёд» $26 065 491

предоставлено пресс-службой



Еще одна спортивная драма, снятая режиссером-клипмейкером Олегом Трофимом, заняла второе место после «Движения вверх». Доля сборов, «Лёд», достигли в Россииполутора миллиарда рублей, это 17% от сборов всех российских фильмов. Лента о фигурном катании и любви получилась искренней и необычной – хотя бы потому, что за кадром звучат действительно популярные песни Земфиры, Ивана Дорна и других важных современных исполнителей. Кроме того, сам сюжет бьют по зрителю точно в цель. Не секрет, что для успеха картины, герою нужно сопереживать и идентифицировать его с собой. Поэтому кассу фильма сделали девочки, мечтающие, как главная героиня, о звездной карьере в фигурном катании, ну и о прекрасном принце – Саше Петрове – в придачу.

«Я худею» $11 482 662

предоставлено пресс-службой



Жизнерадостная комедия с Александрой Бортич, Ириной Горбачевой, Евгением Куликом и Сергеем Шнуровым удивляет тем, что она ломает все ожидания: это не фильм про толстушек, не фильм про то, как опасен лишний вес, и совсем не проходная комедия. Оценили его и зрители – в прокате фильм собрал более 600 миллионов рублей. «Я худею» – вдохновляющее кино о том, как непросто побороть себя, о том, откуда растут уши дурных привычек, о том, как важна дружба. Словом, «Я худею» – будто сеанс психотерапии. А еще в нем позитивный образ российского города – в кои-то веки не Москвы и не Петербурга, а Нижнего Новгорода.

«Легенда о Коловрате» $10 796 309

предоставлено пресс-службой

Еще один прорыв нашего кино – эпос «Легенда о Коловрате», полностью снятый на хромакее. Саундтрек к фильму записал вокалист группы System of A Down. Также во время работы над этим фантазийно-историческим полотном не было снято ни одного натурного кадра. Сейчас фильм доступен на ivi эксклюзивно, а в скором времени лента появится на сервисе в высочайшем качестве изображения Dolby Vision.

Десятник Евпатий Коловрат – лучший воин дружины рязанского князя Юрия. Когда орда хана Батыя подошла к Рязани, Юрий отправил на переговоры своего сына и в охрану ему снарядил отряд Коловрата. Но сын князя погибает, а Евпатий и его дружинники скрываются. Тем временем, монголы спалили Рязань и перебили весь народ. Евпатий, узнав об этом, собирается лично держать атаку против ордынцев до тех пор, пока соседние князья не придут на помощь.

«Гоголь. Вий» $7 403 878

предоставлено пресс-службой



Это второй фильм франшизы еще идет в прокате, но расчёт на трилогию уже можно считать оправданным: сборы сиквела показывают стабильный интерес к готическому фэнтези по мотивам русской классики. Сериал для кинотеатров – формат для нашего кино новый, но судя по всему, успешный – фильм «Гоголь. Начало», первую часть проекта, только в кинотеатрах посмотрели почти 2 миллиона зрителей. Выходу картины предшествовала серьезная рекламная кампанией на ТВ, при этом на продвижение второго фильма было потрачено в два раза меньше денег, чем на продвижение первого. Поэтому стоит считать, что главную роль в успехе «Вия» сыграло сарафанное радио. Мрачную фантазию о жизни страдающего припадками Николая Васильевича Гоголя, которого играет Александр Петров, оценили и учителя литературы, и их ученики. C 5 июня фильм эксклюзивно будет представлен в онлайн-кинотеатре ivi.