Россия ответила США: Совет Федерации одобрил закон о контрсанкциях

Верхняя палата российского парламента одобрила закон о контрсанкциях.

Законопроектом предусматривается прекращение или приостановление международного сотрудничества нашей страны и компаний с секционными странами в атомной отрасли, ракетно-двигательной отрасли и авиастроении, передаёт РИА Новости.

Контрсанкции будут применяться против США и других иностранных государств, которые совершают недружественные действия в отношении России.

Ранее сообщалось, что 22 мая закон о котрсанкциях одобрили депутаты Госдумы. При этом из документа исключили норму, из-за которой под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием.

Кроме того, из текста документа убрали упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг. При этом у российского Кабмина останутся полномочия вводить запрет или ограничивать ввоз и вывоз продукции или сырья из США и других недружественных стран.

Меры противодействия санкциям не коснутся товаров, которые могут быть ввезены гражданами России или иностранными гражданами для личного пользования.