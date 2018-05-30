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Москва, 31.05.2018

СБУ: журналист Бабаченко жив, его убийство - инсценировка

«Expert Online» 2018

В службе безопасности Украины (СБУ) объявили, что российский журналист Аркадий Бабченко жив. В СБУ как будто бы заблаговременно получили информацию о покушении и смогли предотвратить убийство, передаёт РИА Новости.

И как позднее сообщил ТАСС, представитель СБУ назвал инсценировку убийства спецоперацией. Объявленнный вчера убитым в результате покушения журналист появился перед публикой.

Согласно фантасмагорическим уверениям авторов этой странной истории из украинской «безпеки», журналиста якобы собирались убить «по заказу российских спецслужб». В результате всего происшедшего украинская сторона готова теперь демонстрировать некоего исполнителя, бывшего участника так называемой АТО (длившейся несколько лет и недавно завершившейся провалом операции украинских силовиков на Донбассе).

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