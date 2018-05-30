Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 30.05.2018

СМИ раскрыли условия частичного снятия санкций США с бизнесмена Дерипаски

«Expert Online» 2018

По данным агентства Bloomberg, Минфин США  возможно разрешит бизнесмену Олегу Дерипаске сохранить свою долю в компании En + Group PLC в пределах 40%. Это произойдет в рамках договора об отмене санкций в отношении этой компании. СМИ ссылается на источник знакомый с ситуацией.

«Минфин США намекнул, что может позволить российскому миллиардеру Олегу Дерипаске сохранить свою долю в En+ Group PLC в пределах 40% в рамках возможного соглашения по отмене санкций в отношении компании», — сообщает агентство.

В Минфине США подчеркнули, что доля Олега Дерипаски в En+ Group PLC не должна  составлять менее 50%. В настоящий момент доля бизнесмена в компании составляет 66%.

Представитель Минфина США и Олега Дерипаски отказались комментировать информацию.

В Минфине США уже заявляли, что основанием для исключения компании En+ Group PLC из списка американских санкций не обязательно является сокращение доли Олега Дерипаски в компании.

Напомним, ряд крупных российских бизнесменов попали в санкционный список США  в апреле этого года. Это означало, что активы подконтрольных этим предпринимателям компаний попадают под запрет в США. Также запрещен любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, любые операции с долговыми и долевыми инструментами.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: сломлен последний барьер
      Курс доллара: сломлен последний барьер
    2. Курс доллара: эйфория подходит к концу
      Курс доллара: эйфория подходит к концу
    3. Россия забирает у Прибалтики последнее, на чем можно заработать
      Россия забирает у Прибалтики последнее, на чем можно заработать