СМИ раскрыли условия частичного снятия санкций США с бизнесмена Дерипаски

По данным агентства Bloomberg, Минфин США возможно разрешит бизнесмену Олегу Дерипаске сохранить свою долю в компании En + Group PLC в пределах 40%. Это произойдет в рамках договора об отмене санкций в отношении этой компании. СМИ ссылается на источник знакомый с ситуацией.

«Минфин США намекнул, что может позволить российскому миллиардеру Олегу Дерипаске сохранить свою долю в En+ Group PLC в пределах 40% в рамках возможного соглашения по отмене санкций в отношении компании», — сообщает агентство.

В Минфине США подчеркнули, что доля Олега Дерипаски в En+ Group PLC не должна составлять менее 50%. В настоящий момент доля бизнесмена в компании составляет 66%.

Представитель Минфина США и Олега Дерипаски отказались комментировать информацию.

В Минфине США уже заявляли, что основанием для исключения компании En+ Group PLC из списка американских санкций не обязательно является сокращение доли Олега Дерипаски в компании.

Напомним, ряд крупных российских бизнесменов попали в санкционный список США в апреле этого года. Это означало, что активы подконтрольных этим предпринимателям компаний попадают под запрет в США. Также запрещен любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, любые операции с долговыми и долевыми инструментами.