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Москва, 30.05.2018

СМИ сообщили о визите полиции к Бабченко перед его убийством

«Expert Online» 2018

Как сообщает телеканал «Громадское», ссылаясь на источник в МВД, перед убийством журналиста Аркадия Бабченком киевская полиция посетила его дом  в поисках видео с камер наблюдения.

Телеканал сообщает, что полицейские посетили дом на Никольско-Слободской улице в пять утра, что послужило поводом для их визита, не уточняется.

Напомним, вечером 29 мая выстрелами в спину в подъезде дома, где он проживал, убит журналист Аркадий Бабченко.

К данному моменту, полиция Киева расследует дело об умышленном убийстве, опираясь на несколько версий произошедшего. По словам депутата Верховной рады Антона Геращенко, одна из них — действия российских спецслужб.

МИД России в свою очередь потребовал тщательного расследования преступления. В ведомстве заявили о неуклонном росте уровня физического насилия и убийств в отношении работников СМИ на Украине. СК РФ завел уголовное дело об убийстве российского гражданина.

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