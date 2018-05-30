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Москва, 30.05.2018

Турция пригрозила США закрытием авиабазы

«Expert Online» 2018

Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Анкара из-за недружественной политики Вашингтона может закрыть для США авиабазу Инджирлик.

Дипломат подчеркнул, что Турция всеми силами старается нормализовать отношения с США ,однако, для этого американцы «должны сделать шаги по теме Манбиджа и выдачи Гюлена».

«Когда речь заходит об этом, наш народ говорит: "Закройте базы Инджирлик, Кюреджик". У нас в руках есть и другие козыри», - рассказал Чавушоглу в интервью телеканалу A Haber.

Он также уверен, что для США не выгодно терять такого союзника, как Турция, и не следует испытывать терпение официальной Анкары.

«Но если надежда иссякнет, то Турция сможет показать свою силу. Мы независимая страна и будем принимать те или иные шаги по своему усмотрению», — добавил министр.

Напомним, отношения между Анкарой и Вашингтоном обострились из-за поддержки США сирийских курдов, которых в Турции считают террористической группировкой, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

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