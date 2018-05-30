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Культура
Москва, 30.05.2018

«Учитель танцев»

«Expert Online» 2018
  • «Учитель танцев»
предоставлено пресс-службой

Ироничный спектакль о том, как можно преодолеть несправедливость судьбы и попытать счастье обрести заветную любовь.

Завораживающие мелодии и необузданные страсти Латинской Америки в неподражаемой флэшдэнс-комедии «Учитель танцев». Тайны юных сердец, пламя ревности, немыслимые повороты судьбы – все это в ритме сальсы, пасодобля и бачаты. Возможно ли, что брак – это преступление, а танец – не только признание в любви, но и путь к свободе и счастью? Как визитная карточка – участие одного из ведущих европейских и российских звезд бальных танцев Евгения Папунаишвили, исполняющего главную роль. Огонь желаний, борьба амбиций в погоне за мечтой – все предстоит пережить героям этой славной истории в исполнении замечательных артистов кино и театра всех поколений! 

Лев Рахлин – сценарист, театральный деятель, основатель «Молодого театра» и театра-студии «Народный дом», руководитель Санкт-Петербургского театра «МюзикХолл» и художественный руководитель «Театра двух столиц» –  обращается к классике, к одному из самых известных шедевров мировой драматургии «Учитель танцев» Лопе де Вега, в смелой и талантливой версии драматурга Максима Резника, чьи произведения все увереннее завоевывают российскую сцену. 

В главных ролях: Евгений Папунаишвили, Алексей Маклаков, Евгений Безбог, Роман Богданов, заслуженная артиста РФ Евдокия Германова, Артур Диланян, Юлия Зимина, Николина Калиберда, Софья Каштанова, заслуженный артист РФ Николай Козак, Диана Рогова.

Режиссер-поставщик – Лев Рахлин 

Драматург – Максим Резник 

Художник – София Матвеева

Хореография – Евгений Папунаишвили и Николай Пантюхин

Режиссер – Артур Диланян

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