Ироничный спектакль о том, как можно преодолеть несправедливость судьбы и попытать счастье обрести заветную любовь.

Завораживающие мелодии и необузданные страсти Латинской Америки в неподражаемой флэшдэнс-комедии «Учитель танцев». Тайны юных сердец, пламя ревности, немыслимые повороты судьбы – все это в ритме сальсы, пасодобля и бачаты. Возможно ли, что брак – это преступление, а танец – не только признание в любви, но и путь к свободе и счастью? Как визитная карточка – участие одного из ведущих европейских и российских звезд бальных танцев Евгения Папунаишвили, исполняющего главную роль. Огонь желаний, борьба амбиций в погоне за мечтой – все предстоит пережить героям этой славной истории в исполнении замечательных артистов кино и театра всех поколений!

Лев Рахлин – сценарист, театральный деятель, основатель «Молодого театра» и театра-студии «Народный дом», руководитель Санкт-Петербургского театра «МюзикХолл» и художественный руководитель «Театра двух столиц» – обращается к классике, к одному из самых известных шедевров мировой драматургии «Учитель танцев» Лопе де Вега, в смелой и талантливой версии драматурга Максима Резника, чьи произведения все увереннее завоевывают российскую сцену.

В главных ролях: Евгений Папунаишвили, Алексей Маклаков, Евгений Безбог, Роман Богданов, заслуженная артиста РФ Евдокия Германова, Артур Диланян, Юлия Зимина, Николина Калиберда, Софья Каштанова, заслуженный артист РФ Николай Козак, Диана Рогова.

Режиссер-поставщик – Лев Рахлин

Драматург – Максим Резник

Художник – София Матвеева

Хореография – Евгений Папунаишвили и Николай Пантюхин

Режиссер – Артур Диланян