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Москва, 30.05.2018

Украинский министр призвал сжечь Москву

«Expert Online» 2018

Владимир Омелян – министр инфраструктуры Украины – заявил, что Россия является «империей варваров», чья цель состоит в разрушении всего, что они «не способны покорить, понять».  

В связи с этим он призвал сжечь Москву. По его мнению, российскую столицу «невозможно изменить или перевоспитать, а только сжечь», передаёт сайт газеты «Известия».

При этом чиновник упрекнул «отдельных западных политиков» в том, что они продолжают поддерживать хорошие отношения с Россией и пригрозил им «московской ордой».

Ранее сообщалось, что депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук призвал власти «незалежной» уничтожить Крымский мост.

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