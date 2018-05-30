Украинский министр призвал сжечь Москву

Владимир Омелян – министр инфраструктуры Украины – заявил, что Россия является «империей варваров», чья цель состоит в разрушении всего, что они «не способны покорить, понять».

В связи с этим он призвал сжечь Москву. По его мнению, российскую столицу «невозможно изменить или перевоспитать, а только сжечь», передаёт сайт газеты «Известия».

При этом чиновник упрекнул «отдельных западных политиков» в том, что они продолжают поддерживать хорошие отношения с Россией и пригрозил им «московской ордой».

Ранее сообщалось, что депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук призвал власти «незалежной» уничтожить Крымский мост.