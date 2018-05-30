В ВР выяснили условие массового перехода на электромобили

BP Magazine опубликовал краткий доклад о технологиях и перспективах батарей, используемых в электромобилях. Как пишет издание, компания British Petroleum объявила о своих инвестициях в разработку электромобилей с возможностью зарядки батарей за пять минут. В BP заявляют, что считают сверхбыструю зарядку ключом к ускорению внедрения EV во всем мире.

Наиболее прогрессивными и популярными на сегодня являются литий-ионные батареи (LiB), но им присуще противоречие между емкостью и скоростью зарядки. Последняя занимает сейчас, как правило, несколько часовПартнером BP является компания StoreDot , которая использует новый тип электролита и наноматериалов в LiB и потенциально способна предоставить автопроизводителям батарею, которую можно зарядить за пять минут или даже меньше. Сейчас зарядка, как правило, занимает не менее нескольких часов. Оборудование supercharger способнj зарядить аккумуляторы менее чем за час, но оно является сравнительно малодоступным.

Быстрая зарядка аккумуляторов наряду с доступом к широкой сети зарядных пунктов может побудить владельцев автомобилей пересесть на электромобиль, считают в нефтяной компании. Как там объясняют, понимание этого помогает понять потребность в жидком топливе и смазочных материалах на разных рынках.