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Москва, 30.05.2018

Володин рассказал, кто виноват в убийствах журналистов на Украине

«Expert Online» 2018

Вячеслав Володин – спикер нижней палаты российского парламента – считает, что ответственность за убийства журналистов и политиков на Украине несут США.

Об этом он заявил журналистам, комментируя убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.

При этом он напомнил, что в настоящее время на территории «незалежной» находится большое количество американских консультантов и советников, передаёт РИА Новости

Поэтому, по его мнению, было бы правильно им тоже взять на себя ответственность за происходящее, ну и, конечно, тем странам, которые взяли опеку над Украиной.

Ранее сообщалось, что в ходе своего выступления на форуме «Примаковские чтения» глава МИД РФ Сергей Лавров назвал убийство в Киеве российского журналиста Бабченко трагедией.

В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова оказать помощь семье Бабченко.

«Какую бы политическую позицию он ни занимал, как бы ни относился к России, но этот человек в свое время воевал за неё. Это человек, у которого осталось шесть детей. И Россия готова оказать помощь и поддержку его семье», – цитирует спикера верхней палаты ТАСС.

Напомним, Аркадий Бабченко был застрелен в Киеве вечером 29 мая. Правоохранители «незалежной» уже возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Так как убитый журналист являлся гражданином России, то расследование также будет проводить СК РФ.

Однако уже сейчас премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже обвинил в убийстве Бабченко нашу страну.

Межу тем сегодня в украинских СМИ появилась информация, что перед его убийством киевская полиция посетила дом Бабченко в поисках видео с камер наблюдения. Что послужило поводом для их визита, не уточняется.

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