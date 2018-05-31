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Москва, 31.05.2018

Россияне нашли альтернативу Турции и Египту

«Expert Online» 2018
  • Россияне нашли альтернативу Турции и Египту
YAY\TASS

В Тунисе обнародовали статистику прибытий российских туристов с 1 января по 20 мая, их оказалось на 46% больше, чем в прошлом году, сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР.

По данным тунисской официальной статистики, по состоянию на конец мая количество иностранных туристов, прибывших в страну с начала года, в стране перевалило за отметку в 2,3 миллиона.

Это не только больше на 21,8%, чем на ту же дату в прошлом году, но и на 5,7% опережает показатели 2010 года.

Доходы туристического сектора, по данным министра туризма Туниса Эллуми Рекик, за этот период выросли на 31,8% в годовом выражении, достигнув цифры в 305 миллионов евро.

По ее словам, восстановление и рост турпотока в основном стали результатом увеличения числа бронирований с "традиционных" рынков (Франции и Германии), однако и россиян в Тунисе стало значительно больше. Лучше динамика только у китайцев — +57% к показателям прошлого года.

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