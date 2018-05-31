Чубайс рассказал журналистам, куда надо направить пенсионные средства

Анатолий Чубайс – глава «Роснано» – заявил журналистам, что возглавляемая им корпорация направила в правительство и Центробанк РФ предложения об использовании пенсионных средств.

По его мнению, ресурсы пенсионной системы, конечно же, должны быть направлены для инвестиций в наноиндустрию, передаёт РИА Новости.

«Антон Силуанов говорит о новом подходе к индивидуальным накопительным счетам, мне кажется, время снова поставить этот вопрос и снова всерьёз его обсудить», – резюмировал Чубайс.

Напомним, ранее глава «Роснано» неоднократно говорил о необходимости разрешить негосударственным пенсионным фондам инвестировать небольшую долю средств в венчурные фонды для развития наноиндустрии в нашей стране.