Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 31.05.2018

Чубайс рассказал журналистам, куда надо направить пенсионные средства

«Expert Online» 2018

Анатолий Чубайс – глава «Роснано» – заявил журналистам, что возглавляемая им корпорация направила в правительство и Центробанк РФ предложения об использовании пенсионных средств.

По его мнению, ресурсы пенсионной системы, конечно же, должны быть направлены для инвестиций в наноиндустрию, передаёт РИА Новости.

«Антон Силуанов говорит о новом подходе к индивидуальным накопительным счетам, мне кажется, время снова поставить этот вопрос и снова всерьёз его обсудить», – резюмировал Чубайс.

Напомним, ранее глава «Роснано» неоднократно говорил о необходимости разрешить негосударственным пенсионным фондам инвестировать небольшую долю средств в венчурные фонды для развития наноиндустрии в нашей стране.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: сломлен последний барьер
      Курс доллара: сломлен последний барьер
    2. Курс доллара становится опасным
      Курс доллара становится опасным
    3. Россия забирает у Прибалтики последнее, на чем можно заработать
      Россия забирает у Прибалтики последнее, на чем можно заработать