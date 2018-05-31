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Москва, 31.05.2018

Эксперты Росконтроля назвали марки опасного сыра

«Expert Online» 2018

Уровень фальсификата среди сыров на российском рынке достиг 65%. К такому выводу пришли эксперты Союза потребителей Росконтроль, которые провели проверку сыров в ценовом сегменте от 270 до 450 руб. за кг.

Согласно их данным, в 38 из 59 образцов продукции оказалось высокое содержание трансжиров. Молочный жир в них заменяли не только пальмовым маслом, но и гидрогенизированным растительным либо говяжьим жиром, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что проверку не прошли такие производители, как «Каменский маслосыркомбинат», СДМ, «Мелодия вкуса», «Порховский», «Переславский Сыродельный завод», «Брасовские сыры», «Сыродел», «Добрый сыровар», FreshFoods, «Столица молока» и «Данковский молочный завод».

Эксперты Росконтроля обнаружили фальсификат на прилавках 11 из 15 торговых сетей, в которых проходила проверка. Среди них таких крупные ритейлеры, как «Ашан», «Билла», «Магнит», «Виктория» и многие другие.

При этом специалисты напомнили, что минимально возможная розничная цена натурального сыра, изготовленного из молока, составляет 420-450 руб. за кг, а всё что дешевле – сырный либо сыроподобный продукт.

Материалы своей проверки Росконтроль уже направил в Роспотребнадзор.

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