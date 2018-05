Фондовые рынки АТР положительно среагировали на повышение индексов США

После сильного падения днем ранее, ведущие фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) сегодня, 31 мая, в ходе торгов демонстрируют позитивную динамику в рамках коррекции, пишет «Финмаркет».

Так сводный индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 0,7%. Японские индикаторы Nikkei 225 и Topix к 8:24 по московскому времени выросли, на 0,71% и 0,54%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:44 по московскому времени поднялось на 0,73%. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 8:44 по Москве поднялся на 0,38%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 прибавил 1,6%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,88%, пишет издание.

Как утверждают аналитики, положительную динамику вызвал рост рынка акций США. Как сообщается, рост крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. увеличился на 1,6%. 1,8% и 1,1% соответственно прибавили ведущие горнодобывающие компании мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd.

Также растут акции ведущих банков Австралии National Australia Bank — на 0,3%, Australia & New Zealand Banking и Westpac Banking — на 0,1%.