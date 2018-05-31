В Берлине лихорадочно ищут способы отбиться от обвинений Вашингтона, который, похоже, выбрал ФРГ своей главной жертвой в Старом Свете.

В последний день мая, ожидается объявление начала действия новых тарифов на европейские сталь и алюминий. Они могут вступить в силу уже завтра, 1 июня. Если это произойдет, Америка фактически объявит Евросоюзу торговую войну, потому что Брюссель уже не раз открыто заявлял, что американцев в таком случае ждет адекватный ответ.

Больше всего от торговой войны с Соединенными Штатами пострадает Германия как по объективным причинам, главная из которых – зависимость от экспорта; так и по причинам, которые условно можно назвать «субъективными». В Вашингтоне, похоже, выбрали именно Берлин в качестве главной мишени. Об этом недвусмысленно свидетельствует начало расследования на прошлой неделе автомобильного импорта в Америку, который, как утверждается в заявлении, угрожает национальной безопасности США. Несмотря на то, что Германия прямо не названа, ни для кого не секрет, против чьего автопрома готовит следующий удар президент Трамп.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил при встрече с коллегой из Америки, госсекретарем Майком Помпео, что не может поверить, что немецкие Audi, Mercedes и BMW каким-то образом могут угрожать безопасности США.

«Напротив,- пошутил, если верить Financial Times (FT), Маас,- немецкие машины делают улицы американских городов безопаснее».

Трудно сказать, насколько развито чувство юмора у главного американского дипломата, но шутка впечатления на него явно не произвела.

Слова Мааса отражают удивление и опасения немцев от президента Трампа, который поставил под сомнение трансатлантический союз, бывший последние семь десятилетий краеугольным камнем внешней политики Германии. Никто в Германии пока не знает, как отвечать на враждебные действия Вашингтона. Угроза ввести пошлины на немецкие автомобили – далеко не первое недружественное, мягко говоря, действие Белого дома в отношении Берлина. Из последних можно назвать односторонний выход США из ядерной сделки с Ираном и перенос посольства в Иерусалим, которые были встречены в ФРГ с нескрываемым ужасом, пишут FT. Ситуация еще больше ухудшится, если Трамп объявит о начале действия пошлин на сталь и алюминий. Очевидно, что именно немецкий бизнес больше всего пострадает от протекционистских мер Вашингтона. Дональд Трамп, кстати, больше всего недоволен огромным дефицитом в торговле между США и ФРГ. По размерам этого дефицита Германия уступает только Китаю.

Канцлер Ангела Меркель признает стратегический вызов от мистера Трампа, говоря, что Европа больше не может полностью полагаться на США и должна теперь больше брать ответственность в обеспечении собственной безопасности, т.е. «взять судьбу в свои руки». Однако пока, по крайней мере, одной констатацией факта вызова дело со стороны Берлина и ограничивается, потому что в Германии не знают, как противостоять атакам из-за океана.

Вместо того, чтобы открыто говорить о проблемах в двусторонних отношениях, Ангела Меркель ведет себя в дискуссиях с Белым домом так, что критики все чаще обвиняют ее в примиренческой позиции и называют ее позицию «умиротворением». Например, после объявления Трампом о введении тарифов на европейские сталь и алюминий, канцлер Меркель отреагировала наиболее спокойно и миролюбиво из европейских лидеров и призвала к проведению переговоров с США. Если она надеялась миролюбием убедить американского президента пойти на уступки, то ее план провалился. Особенно болезненными будут для ФРГ тарифы на автомобили, о которых Трамп объявил на прошлой неделе. Они могут обойтись Германии в 5 млрд евро, что составляет 0,16% ВВП.

Со всех сторон слышатся советы и предложения для Ангелы Меркель – занять более жесткую позицию и возглавить контратаку Европы.

Очевидно, немецкого канцлера сдерживают соображения о том, что Европа недостаточно едина и поэтому сильна для борьбы с Америкой. К тому же, блок сейчас сильно ослабляет политическая нестабильность в Италии.

Ангеле Меркель также советуют более тесно сотрудничать с другими сторонниками свободной торговли: Индией, Японией, Канадой, Мексикой, Бразилией в надежде организовать общий фронт против протекционистской политики США.

Критики этого предложения заявляют, что США продолжают оставаться «якорем и гарантом послевоенного порядка» и что их не заменить в этом качестве ни канадцами, ни японцами, ни индийцами. К тому же, опросы показывают, что немцы очень прохладно относятся к резкому повышению расходов на оборону, без чего не добиться увеличения «стратегической автономии», о которой говорит канцлер. Это значит, что Германия и впредь несмотря на ее слова будет зависеть в вопросах безопасности от США. Противники разрыва с Америкой, к примеру, с ужасом говорят, что Берлину тогда придется обзаводиться собственным ядерным оружием, что представляется им немыслимым.

Оптимисты надеются, что Трамп поймет, какой вред наносит ближайшим союзникам США, включая ФРГ, его политика «Америка превыше всего». Если это произойдет, то он, говорят оптимисты, восстановит прежние отношения с ними. Надежды на это в Берлине остаются, но с каждым новым «залпом» из-за океана они слабеют. Все больше политологов считают, отмечают FT, что у Берлина совсем мало вариантов противодействия Америке и что немцам придется и дальше умиротворять американцев и платить за отношения с ними все большую и большую цену