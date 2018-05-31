Германия просит Украину успокоиться

Как заявила в эфире парламентского телеканала глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко, Германия просит Киев спокойней относится к проекту «Северный поток-2».

«Они просто попросили нас относиться к этому вопросу поспокойнее. Я уже считаю, что единственный компромисс по "Северному поток —2", на который Украина может согласиться, это его полный запрет и недопущение строительства», — сообщила Гопко, добавив, что проект для Киева без вариантов является экономически убыточным.

В этой связи парламентарий обвинила Берлин в ущемлении интересов Киева. Гопко уверена, что остановить «Турецкий поток» невозможно, а это значит, что Украина теряет 30-40 миллиардов кубометров в год транзитного топлива.

«Если сам "Турецкий поток" столько забирает, то у нас в остатке выходит 50 миллиардов. А это как раз то, на что рассчитан "Северный поток — 2". Тогда получается, что украинская труба вообще будет не нужна, и это значит, что Украина остается без аренды», — резюмировала депутат, добавив, что Германия на первый план в данном случае выдвигает собственные интересы.

Напомним, на днях президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Украине не следует критиковать Германию за участие в проекте, поскольку со своей стороны Берлин делает все возможное, чтобы обеспечить транзит украинской стороне.