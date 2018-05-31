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Москва, 31.05.2018

Голикова озвучила самую сложную задачу в майском указе Путина

«Expert Online» 2018

Татьяна Голикова – вице-премьер российского правительства – назвала самую сложную задачу, которую поставил глава РФ Владимир Путин в рамках майского указа.

По её мнению, сложнее всего будет справиться со снижением уровня бедности к 2024 году в 2 раза, передаёт РИА Новости.

При этом Голикова почеркнула, что достижение данной цели будет сильно зависеть от темпов роста российской экономики, так как весь набор мероприятий, который будет отрабатывать не только социальный блок, но и весь Кабмин, нацелен на увеличение темпов роста российской экономики.

«Всё это в первую очередь для того, чтобы обеспечить благосостояние наших граждан», – резюмировала вице-премьер.

Ранее сообщалось, что 7 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

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