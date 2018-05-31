Группа PSA увеличивает мощности по производству кроссоверов в Европе

Активизация работы в рамках стратегии Core Model Strategy плана Push to Pass позволила в последнее время запустить 11 моделей автомобилей SUV (5 марок): Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel и Vauxhall.

Объемы продаж Группы в Европе в 1 квартале 2018 года составили 250 000 автомобилей, доля Группы в этом сегменте значительно выросла и на начало 2018 года составила 16,9 % продаж кроссоверов в Европе.

В конце марта Группа вошла в число лидеров сегмента SUV, и активная работа продолжится вместе с запуском продаж Citroën C5 Aircross в Европе осенью этого года.

Чтобы поддержать рост продаж, а также сохранить гибкость и широкие возможности производственных предприятий, Группой принято решение о увеличении производственных мощностей в Европе с использованием всех имеющихся ресурсов и активов:

- Производство Citroën C5 Aircross начинается в Ренн (Франция) одновременно с Peugeot 5008.

- В связи с этим и после обеспечения полной производственной загрузки предприятия в Ренн с марта 2019 года автомобили Peugeot 5008 будут также выпускаться в Сошо (Франция) наряду с производством Peugeot 3008 и Opel Grandland X.

- Одновременно, после полной загрузки предприятия в Сошо, сборка Opel Grandland X будет с марта 2019 года постепенно внедряться в г. Айзенах (Германия).

Запуск этих производств будет сопровождаться соответствующим объемом инвестиций с целью обеспечения на каждом предприятии оптимальных условий работы, объемов производства и уровня качества.

Такое распределение производства, ставшее возможным в соответствии с планами повышения производительности, будет реализовываться в соответствии с обязательствами, определенными «Новым планом развития», подписанным в июле 2016 года 5-ю профсоюзными организациями из 6, что позволит поддерживать во Франции производство на уровне миллиона автомобилей. Такая организация производства учитывает также договоренности, достигнутые с социальными партнерами в Германии в рамках плана повышения рентабельности Opel/Vauxhall.

«Такое распределение производства автомобилей показывает ключевую роль экономических показателей в обеспечении успешной долгосрочной производственной деятельности. Наши производственные мощности, расширившиеся с приобретением бренда Opel, позволяют удовлетворить растущий спрос наших клиентов в сегменте автомобилей SUV», - прокомментировал Директор по производству и обеспечению поставок для сборки автомобилей Ян Венсан.

Генеральный директор Opel / Vauxhall Михаэль Лошеллер добавил: "Решение о начале производства Grandland X в г. Айзенах с середины 2019 года демонстрирует стремление Группы инвестировать в Германию, а также уверенность в будущем бренда Opel. Такое шаг будет способствовать реализации наших планов обеспечения рентабельности, использования электрической энергии и выхода на мировой уровень».

Эти планы являются частью стратегии по организации на мировом уровне нескольких площадок по выпуску автомобилей SUV Группы с использованием всех преимуществ модульных платформ:

Peugeot 2008: производство в Мюлуз (Франция), Порто-Реал (Бразилия), Ухань (Китай)

Peugeot 3008: производство в Сошо (Франция), Чулай (Вьетнам), Гурун (Малайзия) и Волвис Бэй (Намибия)

Peugeot 4008: производство в Ченгду (Китай)

Peugeot 5008: производство в Ренн и Сошо (Франция), Чулай (Вьетнам) и Ченгду (Китай)

C3 Aircross: производство в Сарагосе (Испания)

C4 Aircross: производство в Ухань (Китай)

C5 Aircross: производство в Ренн (Франция) и Ченгду (Китай)

DS 7 Crossback: производство в Мюлуз (Франция) и Шенцень (Китай)

Opel/Vauxhall Grandland X: производство в Сошо (Франция), затем в Эйзенах (Германия) и Волвис Бэй (Намибия)

Opel/Vauxhall Crossland X: производство в Сарагосе (Испания)

Opel/Vauxhall Mokka X: производство в Сарагосе (Испания) и Бапейонге (Корея)

В настоящее время Группа располагает в Европе 17-ю центрами по выпуску автомобилей, размещенными в 9 странах