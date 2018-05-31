ИННОПРОМ ОТКРЫВАЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК ОТ КОМПАНИЙ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ INDEX

31 мая 2018, Москва. В рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ с 9 по 11 июля 2018 года второй раз пройдет Национальная байерская программа развития промышленного экспорта IndEx (Industrial Export) (http://www.innoprom.com/about/special/INDEX/). При поддержке Российского экспортного центра и Министерства промышленности и торговли РФ, будет организован приезд на выставку делегатов из стран, являющихся потенциальными покупателями российской промышленной продукции. В этом году в программе IndEx примут участие байеры из 25 стран Центральной и Юго-Восточной Азии, Северной и Центральной Африки, ЕАЭС и Ближнего Востока.

Основная цель программы IndEx – продвижение российского промышленного экспорта и организация качественных прямых контактов между потенциальными иностранными потребителями (байерами) и российскими производителями промышленной продукции.

Ключевым мероприятием деловой программы IndEx станет Международный форум развития промышленного экспорта IndEx, который пройдет 10 июля 2018 г. В программе IndEx Forum - главная пленарная сессия и специализированные мероприятия по таким темам, как финансирование экспорта и поддержка экспортных проектов, презентация успешного опыта российских компаний.

31 мая открывается прием заявок от компаний на участие в программе.

Руководитель проекта Надежда Линнас:

«Если компания ищет поставщиков в России и готова покупать промышленную продукцию российских компаний – мы готовы оплатить перелет в Екатеринбург и обратно, а также проживание в гостинице и организовать встречи с российскими экспонентами ИННОПРОМ».

Программа IndEx стартовала в прошлом году в рамках ИННОПРОМ. Организаторам удалось привлечь 200 делегатов – топ-менеджеров компаний, представителей органов власти, торгово-промышленных организаций, влияющих на принятие решений по покупке и продвижению продукции на зарубежных рынках. Участники высоко оценили уровень проведения программы и выставки в целом. В среднем каждому участнику программы удалось провести переговоры не менее чем с пятью компаниями.

Некоторые практические результаты программы IndEx по итогам работы на ИННОПРОМ-2017:

Иранская компания Shaham достигла договоренности о поставке 240 Камазов 5490.

Иранская компания ISOICO обсудила возможности создания совместного предприятия в Иране с российской компанией из Владивостока Composite Shipbuilding Group в связи со строительством новой верфи в Иране.

Компания Ali & Sons Oilfield Supplies and Services Co. из ОАЭ посетила производство ПАО «ЧТПЗ», представила проект и данные тендера по поставке труб на общую сумму 2 миллиона долларов США в течение 5 лет.

Компания из Тайланда Bangkok Cement Co., Ltd. провела переговоры с 18 российскими компаниями по вопросам сотрудничества в том числе: АО НПК «УВЗ», «Синара – Транспортные машины», РМК, ММК, Конар и др.

Компания из Саудовской Аравии Waed Al Ttanmia ведет переговоры с АО «РМК» о сотрудничестве по строительству завода, и с компанией Евраз на поставку ж/д колес.

С оценками Программы и другие итоги работы в 2017 году можно ознакомиться на сайте ИННОПРОМ: http://www.innoprom.com/upload/INNOPROM-Index-2017.pdf

Заявки на участие в программе принимаются на https://goo.gl/forms/NfkxFHRTuI60Ofam1

Фото:

https://www.dropbox.com/sh/rj5cxxxikozjhff/AADRt56AGtEBDkLdd6nNoqkNa?dl=0

Справка:

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится ежегодно в Екатеринбурге с 2010 года. В 2012 году Правительство России присвоило главной промышленной, торговой и экспортной площадке в России федеральный статус. В ИННОПРОМ принимают участие более 600 компаний из 105 стран мира. За 4 дня работы ИННОПРОМ-2017 выставку посетило свыше 50 000 посетителей, более 60% из них – профессиональная аудитория. В выставке участвуют все мировые лидеры промышленной отрасли. Свои национальные экспозиции представляют Италия, Германия, Япония, Швейцария, Словакия и др. страны. В 2017 году в рамках ИННОПРОМ впервые была запущена Национальная байерская программа развития промышленного экспорта IndEx. В рамках программы в Екатеринбург приехали 200 делегатов – профессиональные закупщики промышленной продукции.

Тема ИННОПРОМ-2018: «Цифровое производство».

Организатором ИННОПРОМ выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Оператор – компания «Бизнес Ивент» (http://business-event.com/ru/), входящая в Группу компаний «Формика» (http://formika.ru/).

Уважаемые коллеги!

Если у вас остались вопросы или вам необходима дополнительная информация, то вы можете обратиться в Пресс-центр ИННОПРОМ: pressa@innoprom.com, +7 495-981-50-00.