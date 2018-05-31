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Москва, 31.05.2018

Ким Чен Ын может посетить Россию

«Expert Online» 2018

Глава МИД России Сергей Лавров пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, передает РИА новости.

«Будем вам очень рады», — сказал Лавров на встрече с северокорейским лидером.

В данный момент Сергей Лавров находится в Северной Корее с визитом, где обсудил с министром иностранных дел страны Ли Ён Хо ситуацию вокруг Корейского полуострова и  ряд международных вопросов. Вслед за своим северокорейским коллегой Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как отмечает МИД Северной Кореи данный факт особо важен на фоне подготовки Пхеньяна к саммиту США — КНДР.

Лидер КНДР отметил, что в его стране особо ценят позицию России по сдерживанию США в стремлении доминировать во всем мире.

Ким Чен Ын также поинтересовался, как здоровье «товарища Путина», на что глава российского МИДа заверил, что «здоровье президента России прекрасное».

Напомним, США предъявляют к КНДР ряд претензий, основная из которых - ядерные испытания. Северная Корея, в свою очередь, недовольна учениями США и их союзников, в частности Южной Кореи, у своих границ.

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