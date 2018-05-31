Гонка за новым поколением ядерного оружия обостряется. К ее привычным участникам: США и России недавно примкнул и Китай. Китайские ученые ежемесячно проводят по пять лабораторных имитационных испытаний ядерного оружия, утверждает гонконгское издание South China Morning Post (SCMP). Американцы же проводят менее одного такого испытания в месяц, симулирующего ядерный взрыв в лабораторных условиях. В сентябре 2014 – декабре 2017 гг. КНР провела ок. 200 имитационных испытаний, по данным Китайской академии инженерной физики. США же провели, по данным Ливерморской национальной лаборатории, лишь 50 подобных испытаний, причем, в течение более длительного периода – в 2012 -17 годах. Американские ученые в среднем проводили по 10 испытаний в год, тогда как их китайские коллеги – примерно, по 60.

Эксперты предупреждают, что хотя участники новой гонки ядерных вооружений разрабатывают новые виды ядерного оружия как фактор сдерживания против потенциальных угроз своей безопасности, на самом деле она повышает риск ядерного конфликта. Кстати, крупнейшие ядерные державы проводят имитационные испытания, потому что реальные испытания ядерных зарядов запрещены. Лабораторные испытания в основном проводят при помощи мощных газовых орудий, которые выстреливают снаряды в оружейный материал в лабораториях на скорости не менее 30 тыс. км/час. За последние три года Пекин провел больше таких испытаний, чем Вашингтон за 15 лет (всего 150 в 2003-17) в ядерном центре в Неваде.

Главные китайские ядерные лаборатории находятся глубоко в горах Мяньян на северо-западе провинции Сычуань, где местные жители чаще раза в неделю слышат громкие взрывы от таких испытаний.

Впрочем, предупреждает SCMP, подавляющий перевес в количестве испытаний еще не означает, что китайцы обошли американцев в разработке новых видов ядерного оружия. По количеству реальных ядерных испытаний Поднебесная по-прежнему далеко позади. США взорвали после 1945 года более 1000 ядерных боеголовок. Китай начала проводить такие испытания на два десятилетия позже и провел после 1964 г. лишь 45.

С другой стороны, китайские ученые превзошли американских коллег в ряде важных областей исследований и разработок ядерного оружия. Специалисты считают, что такой рывок объясняется как техническими прорывами и открытиями ученых, так и растущей финансовой поддержкой правительства.

Главное орудие на таких испытаниях – многоступенчатая газовая пушка, которая симулирует огромные температуры, давление и взрывную волну, которые возникают при ядерном взрыве. Эти эксперименты дают ученым данные, при помощи которых они и совершенствуют ядерное оружие. В прошлом, после запрета ядерных испытаний в девяностые годы прошлого века, эти данные собирались из данных старых испытаний самыми мощными суперкомпьютерами.

Новые виды ядерного оружия не такие мощные, как прежние бомбы, и не могут, как они, стирать с лица Земли целые города. С другой стороны, они неизмеримо мощнее обычных вооружений.

Джеймс Льюис, старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований, считает, что новый раунд гонки ядерных вооружений уже начался. В ответ на рывок России в этой гонке Белый дом собирается принять программу модернизации своего ядерного арсенала стоимостью 1,2 трлн долларов. Пентагон в этом году уже объявил о начале разработки новых видов маломощного ядерного оружия, которое можно установить на крылатых ракетах с обычным оружием. Такими ракетами вооружены, в частности, подводные лодки.

Что касается нового поколения китайского ядерного оружия, то оно предназначено для использования в сражениях на близком расстоянии. Например, для уничтожения целых авианосных групп в полном составе.

В феврале этого года, вскоре после объявления новой политики США в области ядерных вооружений, китайское издание Global Times опубликовало редакционную статью, в которой говорилось, что Пекин серьезно рассмотрит возможность обнародовать свою программу развития ядерного оружия малой мощности и что она будет китайским ответом на новую гонку ядерных вооружений, развязанную Москвой и Вашингтоном.