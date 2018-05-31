Крупнейшие компании ЕС требуют от Терезы Мэй ясности по «Брекситу»

Крупнейшие компании ЕС, входящие в Европейский круглый стол промышленников (ERT), попросили премьер-министра Великобританию прояснить ситуацию с «Брекситом», пишет газета Guardian.

Изначально переходный период, после которого страна окончательно выйдет из Евросоюза, рассчитывался до 31 декабря 2020 года.

Однако, как стало известно на днях, Тереза Мэй намерена попросить Брюссель продлить переходный период до 2022 года из-за неясности с определением границ между входящей в ЕС Ирландией и Северной Ирландией, которая является частью Британии.

На прошедшей 30 мая закрытой встрече участников ERT с министром по выходу Великобритании из ЕС Дэвидом Дэвисом и Терезой Мэй представители компаний подчеркнули, что им «нужна ясность и определенность, потому что время уходит. Неопределенность является причиной сокращения инвестиций».

Сообщается, что на встрече присутствовали представители компаний BP, Nestle, E.ON, BMW, Norsk Hydro и других.