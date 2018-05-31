Лондон обвинил Москву в преследовании журналистов

В МИД Великобритании заявили, что российские власти якобы преследуют оппозиционных представителей СМИ.

«Это, конечно, хорошая новость, что журналист Аркадий Бабченко жив. Но это не меняет того, что власти РФ много лет преследуют независимых журналистов только за то, что они противостоят Кремлю», – цитирует РИА Новости представителя внешнеполитического британского ведомства.

Напомним, 29 мая в СМИ появилась информация, что российский журналист Аркадий Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR (Украина), якобы был убит на лестничной клетке его дома в Киеве.

Однако на следующий день Бабченко чудесным образом «воскрес». В службе безопасности Украины (СБУ) объявили, что как будто бы заблаговременно получили информацию о покушении и смогли предотвратить убийство.

Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об «убийстве» Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста.

Он также рассказал о задержании в Киеве предполагаемого организатора готовящегося покушения на Бабченко, который планировал убить журналиста «по заказу российских спецслужб».