Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 31.05.2018

Лондон обвинил Москву в преследовании журналистов

«Expert Online» 2018

В МИД Великобритании заявили, что российские власти якобы преследуют оппозиционных представителей СМИ.

«Это, конечно, хорошая новость, что журналист Аркадий Бабченко жив. Но это не меняет того, что власти РФ много лет преследуют независимых журналистов только за то, что они противостоят Кремлю», – цитирует РИА Новости представителя внешнеполитического британского ведомства.

Напомним, 29 мая в СМИ появилась информация, что российский журналист Аркадий Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR (Украина), якобы был убит на лестничной клетке его дома в Киеве.

Однако на следующий день Бабченко чудесным образом «воскрес». В службе безопасности Украины (СБУ) объявили, что как будто бы заблаговременно получили информацию о покушении и смогли предотвратить убийство.

Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об «убийстве» Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста.

Он также рассказал о задержании в Киеве предполагаемого организатора готовящегося покушения на Бабченко, который планировал убить журналиста «по заказу российских спецслужб».

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: сломлен последний барьер
      Курс доллара: сломлен последний барьер
    2. Курс доллара становится опасным
      Курс доллара становится опасным
    3. Россия забирает у Прибалтики последнее, на чем можно заработать
      Россия забирает у Прибалтики последнее, на чем можно заработать