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Москва, 31.05.2018

Меркель призналась, что осталась канцлером из-за Трампа

«Expert Online» 2018
  • Меркель призналась, что осталась канцлером из-за Трампа
DPA/TASS

Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с бывшем президентом США Бараком Обамой  рассказала, что пойти на четвертый срок в должности канцлера ФРГ она была вынуждена, чтобы противодействовать Дональду Трампу после его избрания. Об этом сообщил советник Обамы по национальной безопасности Бен Род св своей книге «The World as It Is», передают «Известия». Выдержки книги публикует сегодня The New York Times.

Как сообщается, президент США Дональд Трамп в 17 мая текущего года при общении с Ангелой Меркель призвал ее отказаться от поддержки проекта «Северный поток – 2», а чтобы избежать введения пошлин на сталь и алюминий, активней проводить переговоры по новому торговому соглашению между США и Евросоюзом.

На это предложение Трампу ответила глава министерства экономики Германии Бригитта Циприс, которая заверила президента США, что ЕС поставит во главу угла собственные экономические интересы, тогда как  Соединенные Штаты, нападая на «Северный поток-2», преследуют цель заставит ЕС покупать дорогой американский СПГ.

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