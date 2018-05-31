Составлены рейтинг и антирейтинг доверия россиян к политикам страны

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал рейтинг доверия граждан России к политикам страны. Данные приводит сайт ВЦИОМа.

Лидером доверия у россиян по-прежнему остается президент страны Владимир Путин. Опрос показал, что лидеру страны доверяет 46,9% респондентов. Второе место у министр обороны Сергея Шойгу. Ему высказали доверие 22% опрошенных. Замыкает тройку лидеров опроса глава МИД Сергей Лавров с 16,2% голосов.

Премьеру Дмитрию Медведеву высказали доверие 12,3% россиян. С этим результатом глава единороссов расположился на четвертой позиции. Следом идут лидер ЛДПР Владимир Жириновский (9,3%) и глава КПРФ Геннадий Зюганов (4,4%).

Антирейтинг возглавил Жириновский. При этом отмечается, что доверие к нему выросло за последний месяц. Так рейтинг недоверия к нему в мае снизился с 34,4% до 32,9%. Медведеву не доверяют 17,5% опрошенных, Зюганову — 11,8%, Ксении Собчак — 10,6%.