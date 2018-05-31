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Москва, 31.05.2018

Нефть растет на фоне падения доллара

«Expert Online» 2018

Стоимость нефти эталонных марок перешла к активному росту на фоне снижения курса доллара США, передает «Интерфакс».

Так  цена июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures утромувеличи 31 мая показывает Рост на $1,77 (2,35%), достигнув $77,16 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) показала рост в $1,38 (2,37%), ее стоимость составляет $68,11 за баррель.

Аналитики считают, что своему росту цены на нефть обязаны ослаблению доллара. Это положительно сказалось на спрос на номинированные в американской валюте активы, включая нефть.

При этом последние несколько сессий нефть показывала отрицательную динамику из-за  новостей из России и Саудовской Аравии. Страны готовы увеличить нефтедобычу, чтобы компенсировать сокращение поставок топлива из Венесуэлы и Ирана.

Кроме того, политические неурядицы в Италии, где партии до сих пор не сумели сформировать правительство, снизило спрос инвесторов на рисковые активы, включая сырье.

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