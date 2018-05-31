Порошенко рассказал, возможен ли вариант силового решения конфликта в Донбассе

Пётр Порошенко – президент Украины – категорически отверг вариант силового решения конфликта на юго-востоке страны.

По его словам, он также не рассматривает возможность капитуляции Киева, передаёт агентство «Интерфакс».

«Я отвергаю две крайности на пути к миру: касательно ура-патриотической идеи авантюрного военного наступления, что потребует миллионов жизней, и ещё одну крайность – капитуляцию», – подчеркнул Порошенко.

Ранее сообщалось, что в ДНР заявили об обстреле автомобилей СММ ОБСЕ украинскими военными.