Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 31.05.2018

Порошенко рассказал, возможен ли вариант силового решения конфликта в Донбассе

«Expert Online» 2018

Пётр Порошенко – президент Украины – категорически отверг вариант силового решения конфликта на юго-востоке страны.

По его словам, он также не рассматривает возможность капитуляции Киева, передаёт агентство «Интерфакс».

«Я отвергаю две крайности на пути к миру: касательно ура-патриотической идеи авантюрного военного наступления, что потребует миллионов жизней, и ещё одну крайность – капитуляцию», – подчеркнул Порошенко.

Ранее сообщалось, что в ДНР заявили об обстреле автомобилей СММ ОБСЕ украинскими военными.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: сломлен последний барьер
      Курс доллара: сломлен последний барьер
    2. Курс доллара становится опасным
      Курс доллара становится опасным
    3. Россия забирает у Прибалтики последнее, на чем можно заработать
      Россия забирает у Прибалтики последнее, на чем можно заработать