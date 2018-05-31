Рейтинговое агентство Moody's оценило влияние ЧМ-2018 на экономику РФ

Аналитики международного рейтингового агентства Moody's оценили влияние предстоящего ЧМ-2018 по футболу на российскую экономику.

По их мнению, значительная часть экономических последствий уже ощущается за счёт расходов на инфраструктуру, но даже в этой части эффект ограничен. Инвестиции в чемпионат в 2013-2017 годах составили всего 1% от их общего объёма, передаёт РИА Новости.

При этом аналитики напомнив, что футбольное первенство мира продлится всего месяц, утверждают, что все возможные экономические стимулы останутся практически незаметными на фоне российской экономики. Поэтому эксперты Moody's не считают, что ЧМ-2018 внесёт весомый вклад экономический рост страны.

Несмотря на это, в агентстве отметили, что в городах-хозяевах чемпионата мира уже улучшилась транспортная и коммунальная инфраструктура, которая обеспечит дополнительные налоговые поступления в будущем и уменьшит возможные капитальные затраты.

Кроме того, временно увеличат выручку продовольственные ретейлеры, отели и транспортные компании.

В Moody's также считают, что наибольшую выгоду от ЧМ-2018 получат Мордовия и Калининградская область. В свою очередь расходы на чемпионат мира негативно повлияют на государственные финансы в таких регионах как Санкт-Петербург и Самарская область.

Однако этот эффект будет одноразовым, что не приведет к существенным изменениям деловых показателей и кредитных профилей компаний.

«Больше всего в транспортном секторе выиграют аэропорты Москвы за счёт увеличения пассажиропотока, в том числе уже после мероприятия. Видимого влияния на банковский сектор не ожидается», – резюмировали аналитики агентства.

Напомним, чемпионат мира по футболу впервые пройдёт в РФ. Он продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.