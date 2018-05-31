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Москва, 31.05.2018

Северная Корея выдвинула требования к США

«Expert Online» 2018
  • Северная Корея выдвинула требования к США
СМИ Южной Кореи

КНДР выдвинула США требования по установке дипломатических отношений и снятия санкций. Об этом пишет издание Южной Кореи «Чунан Ильбо», ссылаясь на осведомленные дипломатические источники. Условия северокорейская сторона выдвинула в преддверии саммита США — КНДР. Помимо этого Пхеньян настаивает на том, чтобы американская сторона свернула свои стратегические объекты на полуострове и отменила совместные американо-южнокорейские военные учения Ulchi-Freedom Guardian, которые должны пройти в августе текущего года.  

Вашингтон выдвинул встречные условия по полной денуклеаризации или, для начала, частичного вывоза  ядерного оружия из КНДР.

Как сообщает источник издания, Пхеньян заверил Соединенные Штаты, что уже приступил к ядерному разоружению. В частности сообщается о начале  денуклеаризации, уже был ликвидирован ядерный полигон Пхунгери.

«Северная Корея заявила, что у нее не будет причин обладать ядерным оружием, если установятся дипотношения с США и прекратится враждебная в ее адрес политика, например, будут сняты санкции против КНДР», — пишет газета.

Как сообщил еще один источник издания, в случае успешно проведенных переговоров между госсекретарем США Майком Помпео и заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем на саммите США  - КНДР может быть подписан договор о ядерном разоружении КНДР, снятии санкций и установлении дипломатических отношений.

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