Северная Корея выдвинула требования к США

КНДР выдвинула США требования по установке дипломатических отношений и снятия санкций. Об этом пишет издание Южной Кореи «Чунан Ильбо», ссылаясь на осведомленные дипломатические источники. Условия северокорейская сторона выдвинула в преддверии саммита США — КНДР. Помимо этого Пхеньян настаивает на том, чтобы американская сторона свернула свои стратегические объекты на полуострове и отменила совместные американо-южнокорейские военные учения Ulchi-Freedom Guardian, которые должны пройти в августе текущего года.

Вашингтон выдвинул встречные условия по полной денуклеаризации или, для начала, частичного вывоза ядерного оружия из КНДР.

Как сообщает источник издания, Пхеньян заверил Соединенные Штаты, что уже приступил к ядерному разоружению. В частности сообщается о начале денуклеаризации, уже был ликвидирован ядерный полигон Пхунгери.

«Северная Корея заявила, что у нее не будет причин обладать ядерным оружием, если установятся дипотношения с США и прекратится враждебная в ее адрес политика, например, будут сняты санкции против КНДР», — пишет газета.

Как сообщил еще один источник издания, в случае успешно проведенных переговоров между госсекретарем США Майком Помпео и заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем на саммите США - КНДР может быть подписан договор о ядерном разоружении КНДР, снятии санкций и установлении дипломатических отношений.