Цифровизация услуг в России позволит в ближайшие шесть лет сократить на 30% число служащих. Об этом заявил в интервью французской газете Les Echos председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин.

"Цифровизация услуг позволит снизить число служащих в ближайшие шесть лет на 30% и упростить процедуры", - цитирует Кудрина ТАСС. Кудрин также отметил, что "новая кадровая политика государства поможет проверить их мотивацию и привить новую культуру, ориентированную на достижение результатов в управлении". В конечном счете, по его словам, эти реформы "позволят уменьшить коррупцию в системе".

Неделей ранее Кудрин также пообещал, что подконтрольное ему ведомство подготовит предложения, касающиеся изменений в структуре расходов в некоторых отраслях для повышения эффективности трат.