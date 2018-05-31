Сорос решил обрушить евро

«Всё, что могло пойти не так, пошло не так»

Джордж Сорок предрек мировой финансовый кризис. В статье, опубликованной на страницах Financial times, миллиардер обвинил власти США и стран Евросоюза в том, что они создают большие трудности мировой экономике своими безответственными действиями.

В статье Сороса большое внимание уделено Европе. Именно оттуда, а не из Азии, как в 1997 году, могут исходить негативные импульсы для мировой экономики, усиленные неправильной, по мнению миллиардера, политикой администрации Трампа. Наплыв беженцев и невозможность решить связанные с этим проблемы, усиление сепаратистских тенденций и меры жесткой экономии, которыми пытаются решить проблемы отдельных стран, забыв об общих интересах, по мнению миллиардера, существенно ослабляют весь Евросоюз, так как лишают его членов перспектив развития и открывают дорогу для власти популистам. «ЕС находится в экзистенциальном кризисе. Всё, что могло пойти не так – пошло не так», - делает вывод Сорос.

А ведь Объединенная Европа – одна из крупнейших экономик мира. Ее стагнация может привести к глобальному кризису. Вину за то, что Европа, как выразился Сорос, «оказалась в экзистенциальной опасности», миллиардер возложил, в том числе, на своего недруга – президента США Дональда Трампа. Торговая война, которой тот угрожает Европе, и прежде всего, Германии, а так же выход из ядерной сделки с Ираном нанесут куда более мощный удар по европейской экономике, чем думают в Вашингтоне, полагает он.

Выход, который предлагает Сорос, помимо обуздания «авантюристических наклонностей» американского президента – это радикальное реформирование европейской экономики. В частности, он считает, что настало время отказа от «принуждения к евро». Странам ЕС должно быть разрешено использование своей собственной валюты.

Многоходовочка

Рецепт спасения Европы, озвученный Соросом, не нов. Идея возврата к национальной валюте активно обсуждалась во время долговых кризисов в отдельных странах ЕС – прежде всего, в Греции. Тогда, можно сказать, предлагалось вернуться к традиционному способу решения своих проблем. Ведь в случае невозможности платить по долгам южноевропейские страны с их ориентированными на туризм экономиками, до перехода на евро, нередко прибегали к девальвации национальной валюты.

Однако одно дело – проблемы отдельной страны, другое – проблемы всего Евросоюза. В руководстве ЕС, а так же в локомотиве экономики Объединенной Европы, Германии, рассудили, что отказ от евро в Греции будет иметь катастрофические последствия, так как вызовет цепную реакцию. В результате зона евро погибнет, а с ней исчезнет и ЕС. Поэтому долговые кризисы в Греции были с огромным трудом, но все же улажены без возвращения к драхме. И вот Сорос выступил против этой логики, заявив, что Евросоюз подтачивает именно стремление сохранять единство еврозоны любой ценой.

Другой спорный тезис статьи миллиардера – это необходимость решить кризис с беженцами путем оказания массированной материальной помощи странам Африки. Для нового «плана Маршала», как считает Сорос, должно хватить 30 млрд евро в год. Слов нет, взаимосвязь между увеличением числа беженцев и плачевной экономической ситуацией на «Черном континенте» очевидна. До начала «арабской весны» поток беженцев оттуда Европе удавалось как-то сдерживать путем поддержки буферных режимов на Севере Африки. Важную, если не ключевую роль в системе сдержек, мешающих бесконтрольной миграции через Средиземное море, играли ливийские власти. Но Муаммара Каддафи свергли, к привычным беженцам из Эритреи, Судана, Сомали и прочих африканских стран добавились те, кто спасается от войн и нестабильности в прежде относительно благополучных государствах Ближнего Востока – и Европу накрыл миграционный кризис.

Правда, более чем сомнительно, что повысить уровень жизни и покончить с войнами в Африке возможно путем масштабных денежных вливаний. План Маршалла в Европе потому и сработал, что помощь оказывалась экономически и политически развитым государствам, лишь серьезно разрушенным боевыми действиями в ходе Второй мировой. Страны Африки за редчайшим исключением и так находятся на «игле» международной финансовой помощи, эффективность использования которой крайне сомнительна. План Сороса в данном случае – разновидность программ так называемого «развития».

Особое внимание в статье Сороса уделено политике человека, к которому миллиардер испытывает неприязнь – Дональду Трампу. Он обвиняется в том, что усугубляет «экзистенциальный кризис» Евросоюза, подкидывая дровишек в разгорающийся костер проблем Европы. Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном, тем самым нанеся ущерб европейским странам, основательно вложившимся в иранскую экономику. А тут еще торговые войны, коими грозит американский президент европейцам вообще и Германии в частности. Общее у американской и внутриевропейской угроз Евросоюзу, по Соросу в том, что обе, в сущности, имеют одну природу. Как Трамп является, опять-таки по мысли миллиардера, безответственным популистом и защитником эгоистических, неправильно им понятых интересов Америки, так и ЕС в итоге похоронит популизм и национальная ограниченность, которые являются следствием неправильного понимания природы «экзистенциального кризиса» Объединенной Европы.

Таким образом, статья Сороса является этаким манифестом защитника глобализма, но в оригинальной трактовке. То, что, как считается, усиливает глобализацию, согласно миллиардеру, напротив ослабляет ее. При этом следует отметить, что автор манифеста отнюдь не теоретик, а практик, крупнейший финансовый спекулянт. Безусловно, можно не без оснований утверждать, что степень влияния Сороса на процессы, происходящие в мире, часто преувеличивается. Но факт остается фактом: миллиардер открыто объявил, против кого будет играть. Его враги – евро и Трамп. Две твердыни, которые, как считает Сорос, должны пасть.