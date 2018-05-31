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Москва, 31.05.2018

США анонсировали введение пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС

«Expert Online» 2018

Уилбур Росс – глава американского Министерства торговли – официально объявил, что США с 1 июня вводят пошлины на импорт алюминия и стали из Европы, Канады, Мексики, Южной Кореи и других стран, за исключением Аргентины.

Таким образом, Евросоюзу и партнерам США по НАФТА, несмотря на интенсификацию переговоров на этой неделе, не удалось достичь соглашения с США, передаёт агентство Reuters.

В свою очередь глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уже заявил, что ЕС считает эти односторонние тарифы США неоправданными и противоречащими правилам Всемирной торговой организации.

«Это протекционизм в чистом виде», – резюмировал Юнкер, добавив, что решение США не оставляет ЕС иного выбора, кроме как начать вводить ответные меры.

Об ответных мерах уже также объявили власти Мексики и Канады.

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