Стала известна дата ввода пошлин США на сталь и алюминий из стран ЕС

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может уже сегодня, 31 мая, объявить о вводе пошлин на импорт стали и алюминия из Европы, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.

Однако, как подчеркнул один из собеседников газеты, планы Белого дома могут в последний момент измениться, если США и Европа успеют за день найти компромисс.

Как сообщалось ранее, пошлины были введены президентом США мартовским указом Трампа. Так на импорт стали предполагается ввести 25%, на импорт алюминия 10%.

Позже из-за осложнившихся отношений со всеми торговыми партнерами США сделали исключение для Канады, Мексики и стран ЕС, которое будет действовать до 1 июня.