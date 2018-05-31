Улюкаев этапирован в колонию

Бывшего главу Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева отправили в колонию.

В настоящее время экс-чиновник в соответствии с приговором суда направлен для отбывания наказания в одно из учреждений уголовно-исполнительной системы, передаёт ТАСС со ссылкой на представителя ФСИН.

При этом, название учреждения, куда этопирован Улюкаев не уточняется.

Напомним, 15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра экономического развития РФ Алексей Улюкаев к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 2 млн долл.

В апреле 2018 года Московский городской суд признал законным приговор Улюкаеву. Однако наказание было смягчено — с экс-министра сняли запрет занимать государственные должности.