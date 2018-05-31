В ДНР заявили об обстреле автомобилей СММ ОБСЕ украинскими военными

В Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что в районе Донецкой фильтровальной станции подконтрольные Киеву войска обстреляли колонну автомобилей, в которых находились представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и МЧС республики.

По словам представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ открыли прицельный огонь по колонне МЧС ДНР и СММ ОБСЕ 31 мая в 10:00 мск, передаёт РИА Новости

«Рабочие смены Донецкой фильтровальной станции снова под угрозой», – резюмировал он.

Другие подробности случившегося пока не сообщаются.