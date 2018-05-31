В России начал работу новый мобильный оператор Easy4. Его презентация прошла 31 мая на пресс-конференции в рамках конференции Startup Village.

Easy4 функционирует по модели виртуального оператора, а его программно-аппаратный комплекс для оказания услуг связи, расположенный в Технопарке инновационного центра «Сколково», позволяет использовать мощности других мобильных операторов связи,передаёт РИА Новости.

Общий объём инвестиций в проект составит 900 млн руб, из которых более одной трети уже были профинансированы. При этом информацию об инвесторах и партнёрах, на чьих сетях работает оператор, компания пока не называет.

SIM-карта Easy4 подключается к нескольким сетям. В настоящее время Easy4 работает на сетях нескольких отечественных и зарубежных операторов.

Оператор предлагает специальный пакет услуг для туристов и людей, часто совершающих деловые поездки за рубеж. Стоимость исходящих междугородных и международных звонков составит всего 2 руб. за минуту. Стоимость интернет-трафика в путешествиях – 10 коп. за один Мб.