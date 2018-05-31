Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 31.05.2018

В России начал работу новый мобильный оператор

«Expert Online» 2018

В России начал работу новый мобильный оператор Easy4. Его презентация прошла 31 мая на пресс-конференции в рамках конференции Startup Village.

Easy4 функционирует по модели виртуального оператора, а его программно-аппаратный комплекс для оказания услуг связи, расположенный в Технопарке инновационного центра «Сколково», позволяет использовать мощности других мобильных операторов связи,передаёт РИА Новости.

Общий объём инвестиций в проект составит 900 млн руб, из которых более одной трети уже были профинансированы. При этом информацию об инвесторах и партнёрах, на чьих сетях работает оператор, компания пока не называет.

SIM-карта Easy4 подключается к нескольким сетям. В настоящее время Easy4 работает на сетях нескольких отечественных и зарубежных операторов.

Оператор предлагает специальный пакет услуг для туристов и людей, часто совершающих деловые поездки за рубеж. Стоимость исходящих междугородных и международных звонков составит всего 2 руб. за минуту. Стоимость интернет-трафика в путешествиях – 10 коп. за один Мб.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: сломлен последний барьер
      Курс доллара: сломлен последний барьер
    2. Курс доллара становится опасным
      Курс доллара становится опасным
    3. Россия забирает у Прибалтики последнее, на чем можно заработать
      Россия забирает у Прибалтики последнее, на чем можно заработать