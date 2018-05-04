Пашиняну придется нелегко

Попытка добиться политического перевеса уличными акциями, не добившись голосования большинства в свою пользу в парламенте, ставит под вопрос репутацию лидера армянских протестов Никола Пашиняна как демократа. Впрочем, у демократии еще будет шанс, и у других типов политики тоже

В минувшую среду движение в центре Еревана было парализовано. Никол Пашинян решил продемонстрировать свою силу и объявил «тотальную забастовку». Собственно бастовать особенно никто не вышел, и несмотря на название акции, именно на это оппозиционер, похоже, и не рассчитывал. Зато все центральные магистрали столицы были перекрыты машинами и мусорными баками. Прохожие шли через импровизированные блокпосты, устанавливаемые сторонниками Пашиняна, не пропускавшими любой автотранспорт. В результате заседание парламента было сорвано: значительная часть депутатов не смогла добраться до своего рабочего места.

Прочие же жители Армении ощутили на себе «тотальную забастовку» главным образом из-за блокады железной дороги на Гюмри и перекрытия автомагистрали на аэропорт Звартноц. В последнем случае инициативу проявили сторонники Пашиняна из села Паракар. Они устроили на проезжей части что-то вроде народного гуляния, с танцами и раздачей пирогов останавливаемым водителям.

Те проявляли понимание, и потому столкновений не было. Полицейские «тотальной забастовке» также не препятствовали, и она закончилась чуть ранее пяти часов, наглядно показав, что революция в Армении все-таки далека от завершения.

Армения, кажется, никем не воспринималась извне как страна без демократии, но стоит обратить внимание, например, на мнение политолога Григория Голосова, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге: «В отличие от многих постсоветских республик, включая Россию, в Армении никогда не было даже несовершенной электоральной демократии. Политический режим страны всегда был авторитарным», — пишет он на epublic.ru. Однако, уточняет политолог, «Армения всегда была относительно терпимой диктатурой». По части диктатуры это все же, скорее, преувеличение. Но если взглянуть на события с такой точки зрения, то есть, приняв во внимание электоральную традицию, то становится более понятен относительно недемократический характер как будто демократической революции. Ее также называют «ненасильственной», хотя это название еще надо будет подтвердить.

Не премьер, а трибун

Вряд ли многие из тысяч граждан Армении, песнями и танцами на улицах Еревана отмечавшие отставку Саргсяна, отдавали себе отчет, что противостояние не закончилось, а, в сущности, только началось. Отрезвление наступило 1 мая, когда Пашинян, которому, казалось, власть сама идет в руки, проиграл борьбу за кресло премьер-министра. Парламент не поддержал его кандидатуру. Депутатам, прежде всего, от Республиканской партии, и предназначалась акция среды. Пашинян им напомнил, что если уж в парламентских интригах он не силен, то уж на улице точно не имеет равных.

Республиканцы «прокатили» Пашиняна даже с некоторым изяществом. Они не стали выставлять своего претендента, лишив, тем самым, протестующих, которые по-прежнему собираются на улицах армянской столицы, зримого врага, чьего ухода можно требовать. Пашинян, которого выдвинула объединившаяся ради такого дела, оппозиция (блок лидера нынешних протестов «Елк» и две прежде вполне «системные» партии – бизнесмена Гагика Царукяна и «Дашнакцутюн») оказался единственным кандидатом на пост премьера. Это создало ему немалые неудобства.

Как показало его выступление в парламенте, в роли критика власти Пашинян чувствует себя куда лучше, чем в образе представителя власти. Он обличал (досталось не только Саргсяну, но и бывшему президенту страны Роберту Кочаряну), грозил, обещал «продолжения революции», рассказывал о протестующих массах, студентах и школьниках. Но его слушатели так и не узнали, каким-таким способом он намерен обеспечить рост армянской экономики и побороть бедность. Больше определенности было относительно нынешней внешней политики: как оказалось, она Пашиняну вполне нравится и ничего менять в ней он не хочет. Разве что, он намерен увеличить ассигнования на оборону и занять более неуступчивую позицию по Карабаху, чем та, что занимал Саргсян (хотя его уступки в данном вопросе существовали, скорее, в воображении его армянских критиков, чем в реальности). Тайной стал и кадровый состав команды Пашиняна. У некоторых местных экспертов создалось впечатление, что такой команды нет вовсе. «Я надеялся услышать концептуальное выступление кандидата в премьеры, а услышал непрограммные речи, ласкающие слух народа», - сказал журналистам вице-спикер Эдуард Шармазанов. В итоге Пашинян недобрал несколько голосов. Причем, среди не поддержавших его оказались не только республиканцы, но и представители оппозиции.

Похоже, далее сторонники Саргсяна намерены придерживаться той же тактики – то есть, дать Пашиняну как-нибудь самому запутаться. Республиканская партия заявила о том, что на новых выборах премьера, которые будут 8 мая, она поддержит кандидатуру, за которую выскажутся не большинство фракций, а одна треть депутатов. То есть, разнородную оппозицию решили попробовать на прочность. Расчет, вероятно, строится на том, что Пашинян, наберет одну треть голосов, но в процессе переговоров о составе правительства много с кем поругается, что облегчит его противникам реванш.

Кроме того, логика развития нынешней политической ситуации в стране ведет к досрочным парламентским выборам. Они состоятся, если премьера не изберут. Их обещал Пашинян и в том случае, если станет премьером. Да и без этого обещания понятно, что ему, в случае избрания главой правительства, так или иначе, придется пойти на смену парламента, где доминируют республиканцы.

А выборы, тем более, парламентские – это не только соревнование харизм и лозунгов. В Ереване авторитет Пашиняна довольно-таки велик, он занял второе место в борьбе за пост мэра города в прошлом году. Но на прошлогодних же парламентских выборах его блок «Елк» выступил малоудачно, добившись лишь девяти мандатов. За пределами Еревана у республиканцев позиции куда крепче, и чтобы изменить эту ситуацию, Пашиняну может не хватить одних только популистских деклараций. Популисты в переходные периоды не только привлекают, но и пугают. Касается это, впрочем, не только местных избирателей, но и тех, кто следит за происходящем из-за рубежа.

Угроза войны

Встречи с послами России и США Никола Пашинян назначил на один день, чтоб не создать впечатление, будто кому-то из них он отдает предпочтение. Но не ясно, долго ли ему удастся сохранять неопределенность и в своих речах о внешней политике.

Единственная страна, где, похоже, имеют ответ на вопрос, каков нынешний лидер армянских протестов и что от него ждать – это Азербайджан. Там он явно вызвал в памяти образ собственных лидеров времен Карабахской войны, чьи амбиции и борьба за власть облегчили Армении победу. Пашинян даже внешне несколько напоминает первого президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея, тоже начинавшего свою политическую карьеру как популист и народный трибун. А закончил он свою карьеру в изгнании после свержения, когда азербайджанцы уже почти проиграли Карабахскую войну. «Мы должны принять решение и своевременно использовать возможность освободить наши земли, потому что ожидается, что в Армении в скором времени произойдет гражданская война. Мы должны внимательно следить за ситуацией», — выразил царящие в Азербайджане настроения депутат местного парламента Гудрат Гасангулиев.

Правда, если такой мониторинг ситуации перерастет в военные действия в Карабахе, это консолидирует Армению надежнее парламентских процедур и может выдвинуть других лидеров.