Аналитики объяснили «странное» поведение курса доллара

Резкий скачок курса доллара до четырехмесячных максимумов в последние недели стал очередным вызовом для валютных аналитиков, пишет Yahoo Finance.

Для такой динамики американской валюты не было никаких предпосылок. Повышение ставок ФРС в этом году было плановым, а экономическая статистика США не стала сюрпризом для экономистов.

В свою очередь опережающий темп повышения ставок ФРС в сравнении с другими мировыми цетробанками приводил только к снижению курса доллара к мировым валютам в 2017 году (примерно на 10%). Эта тенденция была продолжена и в этом году.

Но затем динамика курса доллара резко развернулась.

«Я полагал, что доллар будет укрепляться в прошлом году и, конечно же, в начале этого года", - признает ошибки в прогнозах аналитик Commonwealth Foreign Exchange Омер Эсинер. Возможно, эти оценки торопили события, но теперь все идет к тому, что доллар будет расти, добавил он.

Однако большиство аналитиков не согласны с таким прогнозрм и ожидают, что "американец" закончит год снижением к 10 основным валютам. В частности, об этом свидетельствует недавний опрос Bloomberg.

«Я продолжаю ставить на более слабый доллар», - говорит валютный стратег Mizuho Corporate Bank в Нью-Йорке Сирин Хараджи. Недавний скачок доллара был неустойчивым, а неопределенность с экономикой США никуда не исчезла, пояснил анлитик. Инвесторы также продолжают "голосовать" за слабый доллар. Чистая короткая позиция по американской валюте составляет 20 млрд долл. США. И эта ситуация, когда медвежьи настроения преобладают, сохраняется с июля прошлого года.

При этом большая часть коротких ставок по отношению к доллару была обусловлена ​​ожиданием того, что Европейский центральный банк начнет сворачивать свою масштабную программу стимулирования и что Банк Японии последует за ним.

По мнению аналитиков, можно было бы ожидать всплеска инвестиций в евро и иену в начале цикла ужесточения денежной политики. И этот процесс стартовал в начале этого года, а затем "что-то пошло не так".

По мнению инвестиционной компании Pimco, за резким ростом доллара может стоять ответ мировых цетробанков на объявление торговых войн Дональдом Трампом. Несимметричный ответ может заключаться в торможении политики ужесточения денежной политики регуляторами в Японии и Европе. Ослаблением юаня ответил и Китай. После того, как ралли доллара зайдет слишком далеко Вашингтону придется принимать встречные меры и тогда качели могут качнуться в обратную сторону.

Темв временем, курс доллара расчетами "завтра" на 10.00 мск пятницы рос на 10 копеек, до 63,13 рубля, курс евро - на 11 копеек, до 75,69 рубля, следует из данных Московской биржи.