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Москва, 04.05.2018

Газопровод к «Северному потоку – 2» обойдется «Газпрому» в 74,7 млрд

«Expert Online» 2018
  • Газопровод к «Северному потоку – 2» обойдется «Газпрому» в 74,7 млрд
Газпром

Как сообщает портал госзакупок, стоимость строительства 538 км газотранспортных мощностей на северо-западе России для поставки газа в «Северный поток – 2» составит 74,7 млрд рублей, говорится на портале госзакупок.

В документе сообщается, что «Газпром» заключил дополнительное соглашение на определение цены работ по контракту с единственным подрядчиком. Генеральным подрядчиком строительства участков Северо-Европейского газопровода  стала компания «Стройтранснефтегаз».

«В договоре, опубликованном на сайте данные о подрядчике вымараны, однако, если выделить пустующую область на второй странице в договоре генподряда и скопировать ее содержимое в текстовой редактор, то в качестве «генподрядчика» указано АО «СТНГ», -  пишет РБК. Издание отмечает, что в «Газпроме» отказались от комментариев на данную тему.

Уточняется, что указанная сумма пойдет на строительство двух участков первой нитки в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС «Славянская»: с нулевого по 332-й км и с 332-го по 538-й км.

Напомним, проект «Северный поток-2» предусматривает строительство двух ниток газопровода от побережья РФ через Балтийское море до Германии.

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